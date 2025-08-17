Общество

«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстников

Общество 17.08.2025 17:00
0
17.08.2025 17:00


К выбору репетитора многие родители относятся весьма скрупулезно. А что, если наставником школьника, готовящегося к сдаче экзаменов или к серьезной олимпиаде, станет его сверстник? Десятиклассник Ярослав Николаенко задумался о новом формате и создал проект, собравший начинающих педагогов и учеников из разных уголков страны, в том числе из Волгоградской области.

На олимпиадах по физике, экономике и информатике ученик московской школы не только знакомился с увлеченными наукой ребятами, но и все яснее осознавал –для достижения серьезных результатов одной лишь школьной базы будет недостаточно.

- В этом году я стал призером региональных этапов олимпиады по физике и экономике. Для перехода на заключительный этап по экономике мне не хватило буквально трех баллов, - рассказывает Ярослав. – Если же говорить об олимпиадной подготовке, то школьных знаний здесь, увы, недостаточно. Мне кажется, что предметы по выбору должны появляться у детей уже в средней школе. Ведь из-за большого разнообразия у многих сбивается фокус с их профиля. Бывает и наоборот - ученик отдает все силы одному предмету, а на второстепенные попросту забивает. Кстати, по той же причине у нас так сильно развита культура списывания.


Идею по-юношески дерзкого проекта Ярослав Николаенко вместе с единомышленниками обдумывал не один месяц. Общаясь о современных тенденциях и желая расширить границы школьного образования, математики видели немалый интерес к молодым преподавателям, которые доступно преподносят информацию и при этом работают за вполне адекватную цену.

- Для поступления в профильные школы мы сдавали вступительные экзамены, поэтому родители детей, которые тоже готовятся к подобным испытаниям, доверились нам, - объясняет создатель проекта YoungRep. – С набором преподавателей тоже нет особых проблем. Конечно, многие из них еще и сами учатся в школе, проходят дополнительную подготовку, но при этом находят время на работу. На самом деле, если отдавать все силы и свободное время только одному делу, можно иссякнуть и перегореть. А наши ребята чередуют род деятельности и открывают для себя новое.


Начинающие учителя уверены, что, несмотря на отсутствие педагогического образования, они не уступают опытным специалистам.

- Мне кажется, что в современной системе образования не хватает обучения «мягким» навыкам, к которым относятся критическое мышление, эмоциональный интеллект, лидерство, стрессоустойчивость, работа в команде. На рынок труда выходят хорошие сотрудники с прикладными знаниями, но зачастую с абсолютно неразвитыми мягкими навыками, - рассуждает школьник. – В чем преимущества молодых специалистов? Во-первых, из-за небольшой разницы в возрасте преподаватель и ученик легче находят общий язык. А, значит, восприятие и изучение нового материала идет проще. Во-вторых, такие учителя сами только что прошли через экзамены, олимпиады и поступления и могут поделиться своим опытом. Пройдя этот путь, они как никто другой понимают все нюансы подготовки. К слову, наши школьные педагоги относятся к проекту без профессиональной ревности – либо нейтрально, либо даже положительно, так как, говоря о себе и своих идеях, мы популяризируем науку в целом и математику в частности.


С учителями, которые справедливо возразят о нежелании отдельных учеников идти за результатом, предприимчивые школьники скорее согласятся. В том, что вода не будет течь под лежачий камень, они убедились на собственном опыте.

- Как и при занятиях со взрослыми учителями, все зависит и от способностей, и от желания самого ученика, - убежден Ярослав. – Несомненно, немалую часть подготовки должна занимать самостоятельная работа. Для этого в олимпиадном сообществе есть даже свой термин – «ботать». На мой взгляд, педагогам важно не только доносить информацию, но и тонко понимать уровень усталости ученика, помогая ему не "сгореть" во время интенсивной подготовки к экзаменам или к поступлению.

Фото Ярослава Николаенко и из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.08.2025 17:44
Общество 17.08.2025 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 15:54
Общество 17.08.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 12:59
Общество 17.08.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 10:53
Общество 17.08.2025 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 09:53
Общество 17.08.2025 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 08:47
Общество 17.08.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2025 07:32
Общество 17.08.2025 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:23
Общество 16.08.2025 21:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:12
Общество 16.08.2025 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 21:04
Общество 16.08.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 20:03
Общество 16.08.2025 20:03
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 18:38
Общество 16.08.2025 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 17:01
Общество 16.08.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:23
Общество 16.08.2025 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2025 15:00
Общество 16.08.2025 15:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:44
Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей неделиСмотреть фотографии
17:00
«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстниковСмотреть фотографии
16:39
Под Волгоградом экосовет обсудил со школьниками сохранение природы регионаСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде 18 августа стартует Кубок России по стрельбе из арбалетаСмотреть фотографии
15:54
В честь богов и персонажей игр: в облкомюстиции опубликовали ТОП редких имён у волгоградских родителейСмотреть фотографии
14:37
После столкновения большегрузов трасса Р-228 встала в 34-километровой пробкеСмотреть фотографии
14:30
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Ничья с «Соколом» - справедливый результат»Смотреть фотографии
14:01
Под Волгоградом засняли последствия ДТП с двумя большегрузами на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
«Из-за перегрузки психика просто горит»: в Волгоградской области вырос спрос на отдых «вне зоны доступа»Смотреть фотографии
12:39
В Волжском школьник извинился за оскорбление полицейских и ночной вояж на самокатеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Росавиация запретила «Азур Эйр» совершать авиарейсы из Волгограда в ЕгипетСмотреть фотографии
11:20
ГАИ разыскивает скрывшегося после ДТП в селе Цаца водителя иномаркиСмотреть фотографии
10:53
Волгоградские чиновники создали карту сетевых «оазисов» на случай блокировки интернетаСмотреть фотографии
10:03
Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с двумя погибшими в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:53
Под Волгоградом засняли схватку рыбака с огромным сазаном на городском прудуСмотреть фотографииCмотреть видео
08:47
Под Волгоградом засуха лишила воды жителей Малых ЧапурниковСмотреть фотографии
07:32
В Средней Ахтубе власти купят детям «золотую» ёлку за 1,1 млн рублейСмотреть фотографии
07:03
В ГАИ рассказали подробности смертельного ДТП с байкером на Центральной набережнойСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
Волгоградцы засняли последствия смертельного ДТП на Набережной 62-й АрмииСмотреть фотографии
21:27
«Ротор» вырвал ничью на последних минутах в матче с «Соколом» Смотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области температура упадет до +8Смотреть фотографии
21:12
«Безумный Макс», супербег и мегаэмоции: первый день фестиваля Ultra100 собрал тысячи гостейСмотреть фотографии
21:04
Путин назначил новых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:03
Водители грузовиков сразились за звание лучшего в России: фоторепортаж из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:38
«Всё побито, мрак и мусор»: волгоградцы почти год добиваются ремонта жуткого перехода на ЕльшанкеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:01
В Волгограде алкозомби без прав арестовали за езду на мотоциклеСмотреть фотографии
16:34
Продавец шубы в Волжском украл у 84-летней пенсионерки миллионСмотреть фотографииCмотреть видео
15:23
Жителей Волжского возмутили коммунальные «угрозы» платить по полнойСмотреть фотографии
15:00
«Вот эта история. Ты держишь ее в своих руках»: волгоградский археолог - о главных находках, открытиях и черных копателяхСмотреть фотографии
13:38
Аэропорт Волгограда возобновил работуСмотреть фотографии
 