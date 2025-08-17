«Мы не просто работаем. Мы популяризируем науку»: школьники стали репетиторами для своих сверстников





К выбору репетитора многие родители относятся весьма скрупулезно. А что, если наставником школьника, готовящегося к сдаче экзаменов или к серьезной олимпиаде, станет его сверстник? Десятиклассник Ярослав Николаенко задумался о новом формате и создал проект, собравший начинающих педагогов и учеников из разных уголков страны, в том числе из Волгоградской области.

На олимпиадах по физике, экономике и информатике ученик московской школы не только знакомился с увлеченными наукой ребятами, но и все яснее осознавал –для достижения серьезных результатов одной лишь школьной базы будет недостаточно.

- В этом году я стал призером региональных этапов олимпиады по физике и экономике. Для перехода на заключительный этап по экономике мне не хватило буквально трех баллов, - рассказывает Ярослав. – Если же говорить об олимпиадной подготовке, то школьных знаний здесь, увы, недостаточно. Мне кажется, что предметы по выбору должны появляться у детей уже в средней школе. Ведь из-за большого разнообразия у многих сбивается фокус с их профиля. Бывает и наоборот - ученик отдает все силы одному предмету, а на второстепенные попросту забивает. Кстати, по той же причине у нас так сильно развита культура списывания.





Идею по-юношески дерзкого проекта Ярослав Николаенко вместе с единомышленниками обдумывал не один месяц. Общаясь о современных тенденциях и желая расширить границы школьного образования, математики видели немалый интерес к молодым преподавателям, которые доступно преподносят информацию и при этом работают за вполне адекватную цену.

- Для поступления в профильные школы мы сдавали вступительные экзамены, поэтому родители детей, которые тоже готовятся к подобным испытаниям, доверились нам, - объясняет создатель проекта YoungRep. – С набором преподавателей тоже нет особых проблем. Конечно, многие из них еще и сами учатся в школе, проходят дополнительную подготовку, но при этом находят время на работу. На самом деле, если отдавать все силы и свободное время только одному делу, можно иссякнуть и перегореть. А наши ребята чередуют род деятельности и открывают для себя новое.





Начинающие учителя уверены, что, несмотря на отсутствие педагогического образования, они не уступают опытным специалистам.

- Мне кажется, что в современной системе образования не хватает обучения «мягким» навыкам, к которым относятся критическое мышление, эмоциональный интеллект, лидерство, стрессоустойчивость, работа в команде. На рынок труда выходят хорошие сотрудники с прикладными знаниями, но зачастую с абсолютно неразвитыми мягкими навыками, - рассуждает школьник. – В чем преимущества молодых специалистов? Во-первых, из-за небольшой разницы в возрасте преподаватель и ученик легче находят общий язык. А, значит, восприятие и изучение нового материала идет проще. Во-вторых, такие учителя сами только что прошли через экзамены, олимпиады и поступления и могут поделиться своим опытом. Пройдя этот путь, они как никто другой понимают все нюансы подготовки. К слову, наши школьные педагоги относятся к проекту без профессиональной ревности – либо нейтрально, либо даже положительно, так как, говоря о себе и своих идеях, мы популяризируем науку в целом и математику в частности.





С учителями, которые справедливо возразят о нежелании отдельных учеников идти за результатом, предприимчивые школьники скорее согласятся. В том, что вода не будет течь под лежачий камень, они убедились на собственном опыте.

- Как и при занятиях со взрослыми учителями, все зависит и от способностей, и от желания самого ученика, - убежден Ярослав. – Несомненно, немалую часть подготовки должна занимать самостоятельная работа. Для этого в олимпиадном сообществе есть даже свой термин – «ботать». На мой взгляд, педагогам важно не только доносить информацию, но и тонко понимать уровень усталости ученика, помогая ему не "сгореть" во время интенсивной подготовки к экзаменам или к поступлению.

Фото Ярослава Николаенко и из архива V102.ru