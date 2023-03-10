В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехнику

В Еланском районе Волгоградской области из-за подъема воды в реке Бузулук и подтопления подворий в хуторе Булгурино местная администрация привлекла к работе спецтехнику.

– На территории Большевистского сельского поселения принимают превентивные меры. При помощи техники подрядной организации ООО «Мостдорсервис», обслуживающей мосты на дорогах Еланского района, оперативно расчищен затор из льда, в следствие чего уровень воды в реке снизился уже более чем на 30 сантиметров, – сообщили в администрации Еланского района. – Данные гидрологического поста об изменении уровня воды в реке Бузулук обновляются ежечасно, ситуация с половодьем полностью контролируется.

Здесь также добавляют, что накануне уровень воды в реке Терса находился на отметке 243 см. С 3 по 9 марта прирост уровня воды составил 41 см.





В Кумылженском районе Волгоградской области, по данным местной администрации, уже развернут пункт временного размещения для граждан. Кроме того, в станице Кумылженской по заявкам местных жителей силами муниципального предприятия в настоящее время проводится эвакуация скота.

В настоящее время, по данным областной администрации, уже завершены работы по устранению подтопления талыми водами приусадебных участков в городе Урюпинске. Ликвидируют последствия паводка на части территорий в Михайловке – с дворовых территорий откачивают воду мотопомпами.

В администрации Волгоградской области в свою очередь сообщают, что ситуация в регионе находится под контролем. На особом контроле – паводковая обстановка в Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Еланском и Кумылженском районах.