Расследования

В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехнику

Расследования 10.03.2023 13:52
0
10.03.2023 13:52


В Еланском районе Волгоградской области из-за подъема воды в реке Бузулук и подтопления подворий в хуторе Булгурино местная администрация привлекла к работе спецтехнику. 

– На территории Большевистского сельского поселения принимают превентивные меры. При помощи техники подрядной организации ООО «Мостдорсервис», обслуживающей мосты на дорогах Еланского района, оперативно расчищен затор из льда, в следствие чего уровень воды в реке снизился уже более чем на 30 сантиметров, – сообщили в администрации Еланского района. – Данные гидрологического поста об изменении уровня воды в реке Бузулук обновляются ежечасно, ситуация с половодьем полностью контролируется.

Здесь также добавляют, что накануне уровень воды в реке Терса находился на отметке 243 см. С 3 по 9 марта прирост уровня воды составил 41 см.


В Кумылженском районе Волгоградской области, по данным местной администрации, уже развернут пункт временного размещения для граждан. Кроме того, в станице Кумылженской по заявкам местных жителей силами муниципального предприятия в настоящее время проводится эвакуация скота. 

В настоящее время, по данным областной администрации, уже завершены работы по устранению подтопления талыми водами приусадебных участков в городе Урюпинске. Ликвидируют последствия паводка на части территорий в Михайловке – с дворовых территорий откачивают воду мотопомпами.

В администрации Волгоградской области в свою очередь сообщают, что ситуация в регионе находится под контролем. На особом контроле – паводковая обстановка в Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Еланском и Кумылженском районах.

Фото: администрация Еланского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
10.03.2023 12:32
Расследования 10.03.2023 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2023 17:51
Расследования 09.03.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2023 15:49
Расследования 09.03.2023 15:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.03.2023 08:05
Расследования 09.03.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 15:28
Расследования 07.03.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 13:49
Расследования 07.03.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 12:51
Расследования 07.03.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 10:29
Расследования 07.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 10:24
Расследования 07.03.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 09:17
Расследования 07.03.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2023 11:16
Расследования 06.03.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 19:15
Расследования 05.03.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 15:10
Расследования 05.03.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 14:15
Расследования 05.03.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 11:41
Расследования 05.03.2023 11:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
Волгоградцев просят помочь жертвам взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
14:38
Пятерых детей, отравившихся угарным газом в Волжском, выписали домойСмотреть фотографии
13:59
УК вместе с жителями написали «Диктант ЖКХ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехникуСмотреть фотографии
13:02
Погибшему на Украине капитану из Волгограда Ивану Реховскому присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области готовятся эвакуировать людей и скот в случае подтопленийСмотреть фотографии
12:32
Следователи СК ищут очевидцев гибели пенсионерки в салоне троллейбуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ходе ссоры 21-летний парень избил свою мать битойСмотреть фотографии
11:30
Водитель BMW устроил дрифт перед изумленными полицейскими в Волжском: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде нашли сметану неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
11:04
Депутаты поддержали предложенные Бочаровым меры поддержки участников СВО: переченьСмотреть фотографии
10:35
Волжскую ГЭС готовят в противоаварийной работеСмотреть фотографии
10:25
Банк «Открытие»: 82% жителей ЮФО тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в годСмотреть фотографии
10:14
В аварии под Комсомольским мостом в Волгограде пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:58
«Соревнуются, кто первый»: после публикации «Высоты 102» взялись за помойки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области двое детей подверглись нападению бродячих собакСмотреть фотографии
09:16
Волгоградка обнаружила мертвыми родителей в квартире на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
08:24
Расходы на платные услуги выросли у волгоградцев до 14,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газаСмотреть фотографии
07:34
В школах Волгоградской области внедрят единые стандарты обученияСмотреть фотографии
22:16
«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в МихайловкеСмотреть фотографии
21:27
Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18Смотреть фотографии
20:58
Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкамСмотреть фотографии
20:00
Волгоградским депутатам разрешат скрыть имущество и доходы от избирателейСмотреть фотографии
19:48
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителемСмотреть фотографии
19:28
Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-хСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
17:51
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в пренияхСмотреть фотографии
17:34
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужаСмотреть фотографии
17:10
Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариковСмотреть фотографии
 