Общество

В Волгоградской области готовятся эвакуировать людей и скот в случае подтоплений

Общество 10.03.2023 12:37
0
10.03.2023 12:37


В Кумылженском районе Волгоградской области готовятся к возможному осложнению обстановки в связи с паводком. Для жителей уже организован пункт временного размещения. По информации местных властей, сельхозпредприятия остаются  в полной безопасности. 

В администрации Кумылженского района уточняют, что данные об изменении уровня воды в реке Кумылга поступают в специально созданный оперативный штаб. Сообщается, что на данный момент вода не подошла к домовладениям жителей станицы Кмылженской. 

– Склады и предприятия АПК не входят в зону возможного подтопления, – доложили в районной администрации. – Заблаговременно начат прием заявок от населения о предварительной эвакуации сельскохозяйственных животных на специализированную площадку.


По информации главы Кумылженского сельского поселения Юрия Потапова, порядок эвакуации животных разработан заранее.

– Силами работников МУП «Комбинат по благоустройству» данную работу мы ведем не первый год, схема ее организации отработана, – сообщил он. 

В общей сложности к работам привлечены 25 специалистов отдела ГО и ЧС муниципалитета и четыре плавсредства. 

– В случае необходимости группировка сил и средств будет усилена мобильной группировкой ГУ МЧС России по Волгоградской области в составе 100 человек, а также аварийно-спасательными отрядами региональной службы. Ситуация с подъемом воды на территории Кумылженского района — на контроле областной комиссии по предупреждению ЧС, регионального управления МЧС, – уточняют в районной администрации. 

Напомним, накануне большая вода пришла в город Михайловку Волгоградской области. Подтопленными оказались 147 подворий. Ситуация здесь, как и в Кумылженском районе, находится на контроле регионального управления МЧС России. 

Фото: администрация Кумылженского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.03.2023 14:45
Общество 10.03.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 14:38
Общество 10.03.2023 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 13:59
Общество 10.03.2023 13:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2023 13:02
Общество 10.03.2023 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 11:10
Общество 10.03.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 11:04
Общество 10.03.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 10:35
Общество 10.03.2023 10:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 10:25
Общество 10.03.2023 10:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.03.2023 08:24
Общество 10.03.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 07:52
Общество 10.03.2023 07:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.03.2023 07:34
Общество 10.03.2023 07:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 22:16
Общество 09.03.2023 22:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 21:27
Общество 09.03.2023 21:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 19:48
Общество 09.03.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.03.2023 17:34
Общество 09.03.2023 17:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:45
Волгоградцев просят помочь жертвам взрыва газа в ЕланиСмотреть фотографии
14:38
Пятерых детей, отравившихся угарным газом в Волжском, выписали домойСмотреть фотографии
13:59
УК вместе с жителями написали «Диктант ЖКХ» в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:52
В Еланском районе Волгоградской области из-за угрозы подтоплений привлекли спецтехникуСмотреть фотографии
13:02
Погибшему на Украине капитану из Волгограда Ивану Реховскому присвоено звание Героя РоссииСмотреть фотографии
12:37
В Волгоградской области готовятся эвакуировать людей и скот в случае подтопленийСмотреть фотографии
12:32
Следователи СК ищут очевидцев гибели пенсионерки в салоне троллейбуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде в ходе ссоры 21-летний парень избил свою мать битойСмотреть фотографии
11:30
Водитель BMW устроил дрифт перед изумленными полицейскими в Волжском: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде нашли сметану неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
11:04
Депутаты поддержали предложенные Бочаровым меры поддержки участников СВО: переченьСмотреть фотографии
10:35
Волжскую ГЭС готовят в противоаварийной работеСмотреть фотографии
10:25
Банк «Открытие»: 82% жителей ЮФО тратят на лечение зубов не более 30 тысяч в годСмотреть фотографии
10:14
В аварии под Комсомольским мостом в Волгограде пострадали два человекаСмотреть фотографии
09:58
«Соревнуются, кто первый»: после публикации «Высоты 102» взялись за помойки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области двое детей подверглись нападению бродячих собакСмотреть фотографии
09:16
Волгоградка обнаружила мертвыми родителей в квартире на ул. Рабоче-КрестьянскойСмотреть фотографии
08:24
Расходы на платные услуги выросли у волгоградцев до 14,5 миллиарда рублейСмотреть фотографии
07:52
Волгоградцев пугают в объявлениях утечками газаСмотреть фотографии
07:34
В школах Волгоградской области внедрят единые стандарты обученияСмотреть фотографии
22:16
«Каждый год так бывает»: МЧС взяло на контроль ситуацию с подтоплением огородов в МихайловкеСмотреть фотографии
21:27
Как в апреле: в Волгоградской области 10 марта потеплеет до +18Смотреть фотографии
20:58
Гандболистки "Динамо" в Волгограде в четвертый раз уступили чемпионкамСмотреть фотографии
20:00
Волгоградским депутатам разрешат скрыть имущество и доходы от избирателейСмотреть фотографии
19:48
«Пять лет просили, семь лет ждем»: чиновники Городища оказались бессильны перед лужей-долгожителемСмотреть фотографии
19:28
Волгоградские регбисты презентовали ретро-форму легендарного «Ротора» 90-хСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде автобус № 88 столкнулся с легковушкойСмотреть фотографии
17:51
«Решения по просьбам не принимал»: генерал СК Михаил Музраев выступил в пренияхСмотреть фотографии
17:34
Волгоградке отказали в пособии на детей из-за доходов несуществующего мужаСмотреть фотографии
17:10
Менеджер банка в Волгоградской области подозревается в краже 500 тысяч у стариковСмотреть фотографии
 