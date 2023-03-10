В Кумылженском районе Волгоградской области готовятся к возможному осложнению обстановки в связи с паводком. Для жителей уже организован пункт временного размещения. По информации местных властей, сельхозпредприятия остаются в полной безопасности.

В администрации Кумылженского района уточняют, что данные об изменении уровня воды в реке Кумылга поступают в специально созданный оперативный штаб. Сообщается, что на данный момент вода не подошла к домовладениям жителей станицы Кмылженской.

– Склады и предприятия АПК не входят в зону возможного подтопления, – доложили в районной администрации. – Заблаговременно начат прием заявок от населения о предварительной эвакуации сельскохозяйственных животных на специализированную площадку.





По информации главы Кумылженского сельского поселения Юрия Потапова, порядок эвакуации животных разработан заранее.

– Силами работников МУП «Комбинат по благоустройству» данную работу мы ведем не первый год, схема ее организации отработана, – сообщил он.

В общей сложности к работам привлечены 25 специалистов отдела ГО и ЧС муниципалитета и четыре плавсредства.

– В случае необходимости группировка сил и средств будет усилена мобильной группировкой ГУ МЧС России по Волгоградской области в составе 100 человек, а также аварийно-спасательными отрядами региональной службы. Ситуация с подъемом воды на территории Кумылженского района — на контроле областной комиссии по предупреждению ЧС, регионального управления МЧС, – уточняют в районной администрации.

Напомним, накануне большая вода пришла в город Михайловку Волгоградской области. Подтопленными оказались 147 подворий. Ситуация здесь, как и в Кумылженском районе, находится на контроле регионального управления МЧС России.

Фото: администрация Кумылженского района