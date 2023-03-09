Полиция устанавливает обстоятельства очередного смертельного ДТП в Волгоградкой области. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке, трагедия произошла в Дубовском районе 9 марта в половине шестого утра.
– На 598-м километре автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» произошло столкновение автомашин «Лада Веста» и «Вольво» с прицепом, – пояснили в ГУ МВД по Волгоградской области.
По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с фурой. В результате удара смяло половину легковушки.
Водитель «Лады Весты» скончался от полученных травм.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области