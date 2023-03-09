Происшествия

«Мог быть помпаж двигателя»: названа причина происшествия с самолетом Волгоград-Москва

Происшествия 09.03.2023 12:42
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09.03.2023 12:42


Стали известны подробности происшествия в волгоградском аэропорту, случившегося вечером 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал Aviatncident, накануне в 21.27 экипаж рейса авиакомпании «Аэрофлот», который должен был следовать из Волгограда в Москву, доложил об отказе правого двигателя, прекращении взлета и отключении двигателей. 

– Диспетчер наблюдал две вспышки в районе правого двигателя. Задымления и возгорания не было. Воздушное судно было остановлено до середины взлетно-посадочной полосы. Объявлена «Тревога» аэропортовым силам и средствам  в 21.27, отбой в 22.10, – говорится в сообщении телеграм-канала. 

Уточняется также, что пассажиры рейса покинули салон воздушного судна по трапам и были отправлены в здание аэропорта, а самолет отбуксировали со взлетно-посадочной полосы. 

На время осмотра самолета аэропорт был закрыт для приема и выпуска рейсов. В связи с нештатной ситуацией другой авиарейс из Москвы в Волгоград был задержан. 

Между тем, источник ИА «Высота 102» предположил, что причиной авиапроисшествия вероятнее всего стал так называемый помпаж двигателя. 

– Помпаж двигателя – это нештатный режим работы авиационного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы. Сопровождается микровзрывами, дымом, резким падением тяги и мощной вибрацией, что может даже разрушить двигатель, – пояснил собеседник информагентства. 

Причиной подобных инцидентов чаще всего становится  сбой в работе автоматики, попадание в воздухозаборник посторонних предметов, а также сильный боковой ветер при взлете воздушного судна. 

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об отмене вечернего рейса «Аэрофлота» из Волгограда в Москву 8 марта. В аэропорту поясняли, что пассажиры смогли вылететь в столицу утренним рейсом 9 марта. Также здесь опровергали ложную информацию о возгорании двигателя, которую распространили утром 9 марта в Сети. 

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