Происшествия

В Волгограде из-за технических проблем задержался на ночь рейс «Аэрофлота»

Происшествия 09.03.2023 09:53
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09.03.2023 09:53


Вечерний рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Волгограда в Москву не состоялся в связи с возникшими техническими проблемами 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные, минувшую ночь направлявшимся в столицу пассажирам пришлось провести в ожидании вылета. 

– 8 марта рейс авиакомпании «Аэрофлот» 1187 вернулся на место стоянки по технической причине, – прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. – Пассажиры были отправлены утренним рейсом авиаперевозчика.

Уточняется, что из волгоградского аэропорта самолет должен был вылететь накануне в 21.20. При этом появившуюся в интернете информацию о якобы возгорании одного из двигателей называют преувеличенной.

Официального комментария авиакомпании «Аэрофлот» на момент публикации не поступало. 

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