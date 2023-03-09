



Вечерний рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Волгограда в Москву не состоялся в связи с возникшими техническими проблемами 8 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальные данные, минувшую ночь направлявшимся в столицу пассажирам пришлось провести в ожидании вылета.

– 8 марта рейс авиакомпании «Аэрофлот» 1187 вернулся на место стоянки по технической причине, – прокомментировала ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова. – Пассажиры были отправлены утренним рейсом авиаперевозчика.

Уточняется, что из волгоградского аэропорта самолет должен был вылететь накануне в 21.20. При этом появившуюся в интернете информацию о якобы возгорании одного из двигателей называют преувеличенной.

Официального комментария авиакомпании «Аэрофлот» на момент публикации не поступало.