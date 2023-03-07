Расследования

В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Музраева

Расследования 07.03.2023 10:24
0
07.03.2023 10:24


В Южном окружном военном суде сегодня, 7 марта, продолжаются прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-силовика обвиняют в незаконном обороте оружия, злоупотреблении должностными полномочиями и совершении теракта в отношении губернатора Волгоградского региона. Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков, которому вменяют терроризм. 

Напомним, что с 28 февраля по делу Музраева начались прения. Участники прений в устных выступлениях высказывают свою позицию по уголовному делу, основанную на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном следствии. Они не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми. После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Владимиру Зубкову запросили 15 лет лишения свободы.  

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
07.03.2023 13:49
Расследования 07.03.2023 13:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 12:51
Расследования 07.03.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 10:29
Расследования 07.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.03.2023 09:17
Расследования 07.03.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.03.2023 11:16
Расследования 06.03.2023 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 19:15
Расследования 05.03.2023 19:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 15:10
Расследования 05.03.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 14:15
Расследования 05.03.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
05.03.2023 11:41
Расследования 05.03.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2023 16:20
Расследования 04.03.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.03.2023 08:42
Расследования 04.03.2023 08:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2023 16:24
Расследования 03.03.2023 16:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2023 14:15
Расследования 03.03.2023 14:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2023 12:58
Расследования 03.03.2023 12:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.03.2023 10:34
Расследования 03.03.2023 10:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:02
Экс-главе волгоградского СУ СКР Музраеву продлили стражу до 13 апреляСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде проверят перевозчика после видео с выпавшей из маршрутки пассажиркиСмотреть фотографии
13:00
Бочаров предложил новые выплаты семьям погибших и раненых на СВО волгоградцевСмотреть фотографии
12:51
Глава поселения в Волгоградской области пошел на подлог для повышения зарплатыСмотреть фотографии
12:38
Гендиректор «Ситиматик-Волгоград» извинился перед инвалидом за ошибочное требование долгаСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области на 1 тысячу женщин приходится 880 мужчинСмотреть фотографии
10:29
На таможне в Волгограде задержали партию марихуаны из ИспанииСмотреть фотографии
10:24
В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области МузраеваСмотреть фотографии
10:02
Рейсовый автобус «Волгоград – Москва» разбился в Тамбовской области: пять человек пострадалиСмотреть фотографии
09:57
В Волгограде пассажирку маршрутки № 98 выбросило из салона на повороте: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:51
Клиенты Tele2 в Волгоградской области стали чаще выбирать смартфоны с поддержкой eSIMСмотреть фотографии
09:27
Волгоградские налоговики навестили подшефный детский дом в ЛНРСмотреть фотографии
09:17
Жительнице Волгограда за мнимую инвалидность грозит до 8 лет колонииСмотреть фотографии
08:33
Под Волгоградом похоронили мобилизованного юриста «Росатома» Дмитрия НаушинаСмотреть фотографии
07:55
Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью ЖуковаСмотреть фотографии
21:55
Сухо, ветрено и до +7 пообещали волгоградцам 7 мартаСмотреть фотографии
20:27
Вшивость жителей Волгоградской области ниже среднероссийскойСмотреть фотографии
20:07
В четырех реках Волгоградской области повысился уровень водыСмотреть фотографии
18:53
«Сотрем дистиллированный псевдоним»: Хирург анонсировал мощный концерт в поддержку СталинградаСмотреть фотографии
18:27
Ветераны просят открыть суворовское училище на месте бывшей «Качи» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:03
За год под санкциями волгоградские предприятия выпустили на 34% больше продукцииСмотреть фотографии
17:31
С протоиереем Георгием Лазаревым простятся в Волгограде 11 мартаСмотреть фотографии
17:22
Волгоградская пенсионерка отдала мошенникам 7 млн рублей от продажи недвижимостиСмотреть фотографии
17:12
В облздраве сообщили о состоянии госпитализированных учеников школы №75 ВолгоградаСмотреть фотографии
17:03
В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел домСмотреть фотографии
17:01
Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из УльяновскаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеансаСмотреть фотографии
15:32
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столоваяСмотреть фотографии
14:41
«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рожденияСмотреть фотографии
 