В военном суде Ростова идут прения по делу экс-главы СУ СКР по Волгоградской области Музраева

В Южном окружном военном суде сегодня, 7 марта, продолжаются прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-силовика обвиняют в незаконном обороте оружия, злоупотреблении должностными полномочиями и совершении теракта в отношении губернатора Волгоградского региона. Вместе с Музраевым по делу проходит известный в Волгограде предприниматель Владимир Зубков, которому вменяют терроризм.

Напомним, что с 28 февраля по делу Музраева начались прения. Участники прений в устных выступлениях высказывают свою позицию по уголовному делу, основанную на тех доказательствах, которые были непосредственно исследованы в судебном следствии. Они не вправе ссылаться на доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми. После окончания прений сторон председательствующий предоставляет подсудимому последнее слово.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что гособвинение запросило 20 лет колонии бывшему руководителю СУ СКР по Волгоградской области Михаилу Музраеву. Владимиру Зубкову запросили 15 лет лишения свободы.

Фото: предоставлены ИА «Высота 102» Южным окружным военным судом