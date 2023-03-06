В Волгоградской области река Бузулук затопила переправу









Около станицы Староаннинской в Волгоградской области река Бузулук притопила переправу, которая ведет к сельскому кладбищу и в соседнее село. Об этом сообщили ИА «Высота 102» местные жители.





Между тем, в администрации Новоаннинского района заявили, что, несмотря на начавшееся таяние снега в полях и движение воды в балках и низинах, ситуация с паводком контролируемая. Отрицательные ночные температуры будут нивелировать дневные пики. При этом поднявшийся уровень реки Бузулук находится в пределах среднегодовых значений.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подъеме уровня воды в реке Тишанка около хутора Кузнецов Иловлинского района.