В Волгограде задержали семейную пару наркодилеров

В Волгограде полицейские задержали супружескую пару, которая промышляла закладкой наркотиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в поле зрения оперативников попали 45-летний и 46-летняя жители Краснослободска. Дома она фасовали наркотики, а затем закладывали их в тайниках.

Подозреваемые были задержаны на ул. Землячки в Дзержинском районе после очередной закладки наркотика. В принадлежащем им автомобиле были обнаружены партии приготовленного к сбыту героина и метадона. В ходе обыска в доме фигурантов оперативники изъяли почти четверть килограмма наркотика, упаковочный материал и весы.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств».

На время расследования дела супруги заключены под стражу. Им грозит вплоть до пожизненного заключения.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области