Волгоградцы стали меньше заражаться гриппом из-за праздников









В последнюю неделю зимы в Волгоградской области на 11% снизилось количество заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, это связано с прошедшими праздниками и временным разобщением детских и рабочих коллективов.





Однако в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания гриппом В. Также в области циркулируют вирусы негриппозной этиологии - аденовирус, РС-вирус, бокавирус, риновирус,, а также вируса COVID-19.





На прошедшей неделе с целью сокращения случаев заболевания ОРИ среди детей в 7 образовательных учреждениях области приостанавливались занятия.



