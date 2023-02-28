Здравоохранение

Волгоградцы стали меньше заражаться гриппом из-за праздников

Здравоохранение 28.02.2023 07:51
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28.02.2023 07:51



В последнюю неделю зимы в Волгоградской области на 11% снизилось количество заболевших ОРВИ. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, это связано с прошедшими праздниками и временным разобщением детских и рабочих коллективов. 

Однако в регионе продолжают фиксировать случаи заболевания гриппом В. Также в области циркулируют вирусы негриппозной этиологии - аденовирус, РС-вирус, бокавирус, риновирус,, а также вируса COVID-19.

На прошедшей неделе  с целью сокращения случаев заболевания ОРИ среди детей в 7 образовательных учреждениях области приостанавливались занятия. 

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