Расследования

«Мы не зря боялись»: в Волгограде снесут пострадавшую от взрыва газа четырехэтажку

Расследования 28.02.2023 10:49
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28.02.2023 10:49


Дом №3 по улице Козака в Кировском районе признан аварийным и подлежащим сносу. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, поводом для принятия такого решения послужили результаты обследования дома, пострадавшего в результате ЧП.

Напомним, 7 декабря 2021 года в одной из квартир, расположенной в третьем подъезде четырехэтажки, произошел взрыв газа. Пострадала 78-летняя женщина. Жители соседних с эпицентром взрыва квартир вынуждены были покинуть свои жилища, так как в результате происшествия стена в пострадавшей квартире сместилась. При этом у некоторых волгоградцев жилье находилось в ипотеке. Трещины пошли также по стенам фасада и подъезда четырехэтажки. 

Однако в администрации Волгограда через неделю после происшествия заявили, что дом подлежит восстановлению, а угрозы обрушения здания нет. Чиновники сослались на результаты первичного обследования специализированной организации, которое подтвердило работоспособность несущих конструкций квартир, расположенных по соседству с той, где прогремел взрыв. Значительные повреждения, заявили эксперты на тот момент, получили только межквартирные перегородки и торцевая наружная стеновая панель квартиры №44, которая сместилась в результате инцидента.


Также управляющую компанию обязали установить и закрепить на стеновой панели инвентарные стальные стойки. Сообщалось и о начале проведения комплексной экспертизы здания, на основе которой должен быть разработан перечень восстановительных работ. Людям обещали, что ничего платить за реконструкцию им не придется. А восстанавливать межквартирные перегородки предложили за их счет. 

Однако жители дома, с которыми поддерживали связь корреспонденты ИА «Высота 102» после происшествия, признавались, что им страшно оставаться жить в доме, который начал в буквальном смысле слова трещать по швам после случившегося. Между тем, официальная причина взрыва газа в доме так и не была озвучена. 

В администрации Волгограда ИА «Высота 102» пояснили, что решение о признании дома №3 по ул. Козака аварийным было принято в соответствии с федеральным законодательством на основании данных, предоставленных администрацией Кировского района. Специалисты межведомственной комиссии районной администрации предъявили экспертное заключение о состоянии дома, выполненное лицензированной организацией, и другие необходимые документы.  

Первым собственникам муниципалитет уже предложил разместиться в помещениях маневренного фонда до завершения процедуры переселения. Однако жильцы в силу разных личных причин отказались от данного предложения, уточнили в мэрии. 

Между тем, подчеркнули в администрации города, право проживания в маневренном фонде до расселения здания есть у всех жителей дома, получить более подробную информацию граждане могут, обратившись в МФЦ или комитет жилищной и социальной политики администрации Волгограда по телефону 94-02-58. В мэрии также отметили, что размещение во временном жилье ни в коем случае не лишает волгоградцев права на получение постоянного жилья. А расселение дома будет произведено в порядке,  определенным федеральным законодательством. 

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