В Волгоградской области мужчина сгорел в сарае

Происшествия 25.02.2023 10:47
0
25.02.2023 10:47
Один человек погиб в результате пожара в сарае на территории частного домовладения в Волгоградской области. Как сообщили в экстренных службах, в сгоревшем строении обнаружено тело 52-летнего мужчины, предположительно, хозяина домовладения.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании хозяйственной постройки размером 3 на 4 метра в хуторе Попов Новоаннинского района поступило в 19:48. Пожар тушили 40 минут сотрудники отдельного поста пожарной части из хутора Тростянский. Причины возгорания устанавливаются.
По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем погибшего мужчины.
Сотрудники регионального управления МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.
В Волгограде женщина на элитном внедорожнике устроила ДТП с пострадавшим25.02.2023 10:12
Происшествия 25.02.2023 10:12
Пошел черный дым. Во дворе жилого дома в центре Волгограда загорелся автомобиль: видео24.02.2023 16:32
Происшествия 24.02.2023 16:32
Попала в реанимацию. В Волгограде годовалая девочка обварилась киселем24.02.2023 10:53
Происшествия 24.02.2023 10:53
Выбросило в кювет: в Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗ24.02.2023 09:52
Происшествия 24.02.2023 09:52
Самолет «Волгоград-Москва» задержали на 5 часов из-за проблем с двигателем23.02.2023 13:32
Происшествия 23.02.2023 13:32
В Светлом Яру дали воду после аварии на коллекторе23.02.2023 13:05
Происшествия 23.02.2023 13:05
В Волгоградской области «Лада Веста» с тремя детьми улетела в кювет23.02.2023 10:38
Происшествия 23.02.2023 10:38
На въезде в Волгоград в автобусе нашли партию нелегальных сигарет23.02.2023 10:29
Происшествия 23.02.2023 10:29
«Нива» ушла под лед: в Волгоградской области из реки Дон извлекли труп рыбака22.02.2023 16:29
Происшествия 22.02.2023 16:29
В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимацию22.02.2023 13:58
Происшествия 22.02.2023 13:58
Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатой22.02.2023 13:08
Происшествия 22.02.2023 13:08
«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчина22.02.2023 12:55
Происшествия 22.02.2023 12:55
В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столб22.02.2023 10:33
Происшествия 22.02.2023 10:33
Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублей22.02.2023 10:00
Происшествия 22.02.2023 10:00
Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревоге22.02.2023 09:52
Происшествия 22.02.2023 09:52