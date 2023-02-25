В Волгоградской области мужчина сгорел в сарае









Один человек погиб в результате пожара в сарае на территории частного домовладения в Волгоградской области. Как сообщили в экстренных службах, в сгоревшем строении обнаружено тело 52-летнего мужчины, предположительно, хозяина домовладения.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что сообщение о возгорании хозяйственной постройки размером 3 на 4 метра в хуторе Попов Новоаннинского района поступило в 19:48. Пожар тушили 40 минут сотрудники отдельного поста пожарной части из хутора Тростянский. Причины возгорания устанавливаются.

По предварительной версии, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем погибшего мужчины.

Сотрудники регионального управления МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, чтобы предотвратить такие трагедии.



