Происшествия

Выбросило в кювет: в Волгоградской области легковушка влетела под КАМАЗ

Происшествия 24.02.2023 09:52
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24.02.2023 09:52


В Камышинском районе Волгоградской области накануне примерно в 11.50 на федеральной трассе произошло ДТП с участием легковых автомобилей и грузовика. Сообщается о пострадавшей. 

— По предварительной информации, на 517 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 32-летний водитель за рулем автомобиля Lexus RX350 двигался со стороны Волгограда в направлении Камышина, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Совершая обгон, водитель выехал на встречную полосу, создав помеху автомашине LADA Vesta под управлением 34-летнего водителя и автомобилю ВАЗ-21112 под управлением 50-летней женщины-водителя. В результате водители LADA Vesta и ВАЗ-21112, уходя от столкновения с Lexus, стали смещаться на обочину, и водитель ВАЗа столкнулась с двигавшейся впереди LADA Vesta, после чего потеряла управление и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем КАМАЗ-5490 под управлением 55-летнего водителя, после чего водитель ВАЗа в неуправляемом заносе съехала в кювет.

В результате аварии, как уточнили в полицейском ведомстве, есть пострадавший. Женщину, управлявшую ВАЗом доставили в больницу. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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