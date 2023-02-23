Происшествия 23.02.2023 13:32
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23.02.2023 13:32
Самолет «Волгоград-Москва» не смог взлететь накануне из волгоградского аэропорта из-за проблем с двигателем воздушного судна. Об этом происшествии сообщил телеграм-канал Aviaincident, передает ИА "Высота 102".
22 февраля в 21.27 часа пилот доложил, что в процессе запуска выключился один из двигателей. Воздушное судно отбуксировали на стоянку. В это время в салоне находились 154 пассажира, в том числе 8 детей и члены экипажа.
Рейс АFL1187 должен был вылететь из Волгограда в 21.20 часов. Однако из-за непредвиденной ситуации посадка пассажиров началась только в 01.40 ч.
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