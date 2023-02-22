







Палласовский районный суд Волгоградской области приговорил двоих мужчин к 5 годам условно каждого за убийство животного, занесенного в Красную книгу РФ.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение, перевозка особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что в апреле 2022 года двое жителей Старополтавского района 38 и 37 лет обнаружили в степи на территории Палласовского района запутавшегося в проволоке взрослого сайгака. Освободив животное, мужчины перевезли его на квадроцикле в сторожевой вагончик, где умертвили для дальнейшего употребления в пищу.

Факт добычи, хранения и перевозки сайгака был зафиксирован в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в инкриминируемом деянии мужчины признали, полностью возместив причиненный природным ресурсам ущерб в размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



