Расследования

В Волгоградской области наказали убийц запутавшегося в проволоке сайгака

Расследования 22.02.2023 11:10
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22.02.2023 11:10



Палласовский районный суд Волгоградской области приговорил двоих мужчин к 5 годам условно каждого за убийство животного, занесенного в Красную книгу РФ.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, хранение, перевозка особо ценного дикого животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
Судом установлено, что в апреле 2022 года двое жителей Старополтавского района 38 и 37 лет обнаружили в степи на территории Палласовского района запутавшегося в проволоке взрослого сайгака. Освободив животное, мужчины перевезли его на квадроцикле в сторожевой вагончик, где умертвили для дальнейшего употребления в пищу.
Факт добычи, хранения и перевозки сайгака был зафиксирован в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в инкриминируемом деянии мужчины признали, полностью возместив причиненный природным ресурсам ущерб в размере 300 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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