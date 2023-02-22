В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столб

Происшествия 22.02.2023 10:33
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22.02.2023 10:33
Один человек пострадал в результате столкновения легкового автомобиля со столбом в Волгоградской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла в рабочем поселке Елань на улице Красная.
По предварительной информации, 45-летний водитель «ВАЗ-21103» не справился с управлением и зацепил правую обочину по ходу движения. В результате машина врезалась в столб.
Пострадала 18-летняя пассажирка легковушки. Девушку с травмами доставили в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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