Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублей

Происшествия 22.02.2023 10:00
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22.02.2023 10:00
Почти 8 миллионов рублей в Волгоградской области лишилась 55-летняя жительница города Калач-на-Дону.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина попала под влияние мошенников, которые на протяжении пяти дней звонили ей и давали различные указания. Они представлялись то работниками Центробанка, то сотрудниками правоохранительных органов.
- В ходе телефонных переговоров звонившие сообщили о якобы зафиксированной попытке незаконного оформления на женщину кредита и проводимой спецоперации по поимке недобросовестных банковских работников, - рассказали в главке.
По указанию аферистов предпенсионерка снимала в банках наличные деньги и через банкоматы переводила их на продиктованные счета. Она смогла уговорить и сына закрыть свой счет, а потом его деньги также перевела мошенникам.
После того, как миллионы были переведены неизвестно куда, женщина еще пять дней хранила молчание и никому не сообщала о случившемся. Она была уверена, что помогает правоохранителям и спасает свои средства.
Мошенники, как выяснилось, настолько обработали свою жертву, что даже оплатили ей услуги такси, чтобы она добралась из Калача-на-Дону в торговые цены Волгограда, где были установлены терминалы.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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