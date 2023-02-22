Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублей









Почти 8 миллионов рублей в Волгоградской области лишилась 55-летняя жительница города Калач-на-Дону.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, женщина попала под влияние мошенников, которые на протяжении пяти дней звонили ей и давали различные указания. Они представлялись то работниками Центробанка, то сотрудниками правоохранительных органов.

- В ходе телефонных переговоров звонившие сообщили о якобы зафиксированной попытке незаконного оформления на женщину кредита и проводимой спецоперации по поимке недобросовестных банковских работников, - рассказали в главке.

По указанию аферистов предпенсионерка снимала в банках наличные деньги и через банкоматы переводила их на продиктованные счета. Она смогла уговорить и сына закрыть свой счет, а потом его деньги также перевела мошенникам.

После того, как миллионы были переведены неизвестно куда, женщина еще пять дней хранила молчание и никому не сообщала о случившемся. Она была уверена, что помогает правоохранителям и спасает свои средства.

Мошенники, как выяснилось, настолько обработали свою жертву, что даже оплатили ей услуги такси, чтобы она добралась из Калача-на-Дону в торговые цены Волгограда, где были установлены терминалы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.



