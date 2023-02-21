Расследования

Под Волгоградом осудили фермера за захват коровника

Расследования 21.02.2023 11:25
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21.02.2023 11:25


Фермер, обманувший государство и присвоивший чужую собственность, проведет в колонии-поселении 1 год и 6 месяцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, такой приговор вынес Калачевский районный суд мужчине по обвинению в мошенничестве и в фальсификации доказательств.

Как выяснило следствие, в 2013 году мужчина заключил договор с администрацией района на аренду земельного участка в хуторе Кумовка для сельскохозяйственного использования. Но фермеру приглянулся соседний земельный участок с коровником, который принадлежал по праву собственности Российской Федерации. 

Желая завладеть чужим имуществом, мужчина в 2014 году обратился в БТИ с изготовленными документами, где ему сделали  технический паспорт на здание коровника, получившего статус зернохранилища, которое якобы было возведено фермером в 2011 году. А в 2015 году он закрепил чужую собственность в личном владении, обратившись в суд, убедив суд на основании липовых документов, что здание зернохранилища построил лично он. 

Размер причиненного ущерба составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако правду утаить не удалось. Разоблачить афериста удалось после проведенной проверки  прокуратуры Калачевского района. 

- В настоящее время объект недвижимости возвращен собственнику, - уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Решение суда не вступило в законную силу. 


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