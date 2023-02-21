Под Волгоградом осудили фермера за захват коровника

Фермер, обманувший государство и присвоивший чужую собственность, проведет в колонии-поселении 1 год и 6 месяцев. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, такой приговор вынес Калачевский районный суд мужчине по обвинению в мошенничестве и в фальсификации доказательств.

Как выяснило следствие, в 2013 году мужчина заключил договор с администрацией района на аренду земельного участка в хуторе Кумовка для сельскохозяйственного использования. Но фермеру приглянулся соседний земельный участок с коровником, который принадлежал по праву собственности Российской Федерации.

Желая завладеть чужим имуществом, мужчина в 2014 году обратился в БТИ с изготовленными документами, где ему сделали технический паспорт на здание коровника, получившего статус зернохранилища, которое якобы было возведено фермером в 2011 году. А в 2015 году он закрепил чужую собственность в личном владении, обратившись в суд, убедив суд на основании липовых документов, что здание зернохранилища построил лично он.

Размер причиненного ущерба составил 1 миллион 300 тысяч рублей. Однако правду утаить не удалось. Разоблачить афериста удалось после проведенной проверки прокуратуры Калачевского района.

- В настоящее время объект недвижимости возвращен собственнику, - уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Решение суда не вступило в законную силу.