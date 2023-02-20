В редакцию ИА «Высота 102» обратились родители мобилизованных из Волгограда 30-летнего Сергея Д. и 25-летнего Кирилла Б. Со слов матерей военнослужащих, их сыновья получили различные ранения, в том числе тяжелого характера в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса. Однако, как утверждают волгоградки, их детей никто не лечит должным образом, а командование части всеми способами пытается отправить получивших ранения военных снова в зону СВО.

«Откинуло взрывной волной»





— Мой сын получил 3 декабря 2022 года контузию, у него не слышит левое ухо, держится давление и сильные головные боли. Мало того, что ему после нахождения на Украине не дали никакого заключения о характере ранения, здесь в Волгограде, его не положили в госпиталь и всего лишь назначили амбулаторное лечение, — рассказала мать одного из раненых военнослужащих Надежда Д. — Результата ноль. Какая медпомощь, если ежедневно он и все, кто приписан к его воинской части, находящиеся на лечении, приезжают на построение в расположение, а потом едут в военную поликлинику в Дзержинском районе Волгограда. Разве так можно лечить?

По словам матери солдата, ее сына мобилизовали 26 сентября, а 29-го Сергея уже отправили в зону боевых действий. О ранении женщина, с ее слов, узнала только 10 декабря.

— Я до сих пор храню его сообщение: «Обстреляли нас ракетами, снаряд взорвался рядом, мне повезло, что осколки не разлетелись, меня откинуло волной в сторону. Я ударился головой. Первые два дня была тошнота, в туалет ходил с кровью, терял сознание три раза. На третий раз привезли в госпиталь, прокапали и все. Гул в голове, ухо одно не слышит. Врач посмотрел, сказал, что опухоль, через полгода слух должен вернуться. Сижу на таблетках от боли в голове».

Как уточняет Надежда Д., ее сыну не выдали выписку из госпиталя в зоне СВО, где он некоторое время находился после ранения.

— 13 декабря 2022 года я обратилась в комитет «Материнское право» в Волгограде, который занимается защитой прав военнослужащих. Меня приняли юристы, мы написали заявление на имя командира воинской части, к которой приписан мой сын, в Ростов на имя начальника военно-медицинского управления ЮВО и в госпиталь в зоне СВО, чтобы нам выдали эту выписку, — уточнила женщина.

«Сын глухой, другие — с осколками в головах»





Далее, как поделилась мать мобилизованного, ее сын каким-то чудом вернулся в канун Нового года в Волгоград вместе с другими ранеными ребятами.

— Всего их где-то 22 человека. Всех отпустили в краткосрочный отпуск. В начале января мы обратились в военный госпиталь в Волгограде. Сына принял дежурный врач, обследовал, назначил лечение и сказал приходить в первый рабочий день после январских праздников. Однако вечером 3 января Сергею позвонили из части и сказали срочно явиться на следующий день на построение. В части сказали, что они будут проходить лечение в местной военной поликлинике. Вплоть до 13 февраля их каждый день вызывали на построения, где держали на плацу с восьми утра и до обеда, а после отпускали к врачам, но многие уже не попадали на прием, потому что поздно приезжали. Но и это не все. Всех ребят, кто находился на лечении, решили перевести на полигон в Ростовскую область. 14 февраля 2023 года их повезли в соседний регион, но не на лечение, а чтобы отправить в зону проведения боевых действий. Как может воевать солдат, если он имеет ранение? Мой сын вообще глухой на одно ухо, другие с осколками в головах. Как это возможно? На удачу, водитель, который вез наших детей, когда услышал, что их хотят раненых фактически бросить на «передок», развернул автобус и привез их обратно в Волгоград. Здесь в части сказали писать рапорты по этому поводу, заставляли указывать, что они отказываются от участия в СВО, но это не так. Мы хотим, чтобы наших детей тщательно обследовали и оказали должную помощь, провели ВВК, как положено, а не гнали как можно быстрее на передовую.

Надежда Д. говорит, что вместе с родителями других раненых мобилизованных была подготовлена и отправлена в военную прокуратуру коллективная жалоба.

— Мы требуем разобраться в ситуации и не отправлять наших детей в зону СВО в таком состоянии. В прокуратуре наше заявление приняли, но срок рассмотрения составляет 30 дней, а за это время с моим глужим сыном может случиться всякое. Сын прошел ВВК, ему ставят тугоухость и «годен с ограничениями». Как можно с ограничениями быть на фронте? Просто чего ни коснись – всюду клин. Нас никто не слышит.

«Руки-ноги есть, ходишь, иди — служи»





Мать еще одного мобилизованного Ольга Б. рассказала, что ее сына Кирилла забрали в войска 28 сентября по частичной мобилизации.

— Две недели они были на одном из полигонов в Волгоградской области, а 12 октября их погрузили в поезд и отправили в зону СВО. Ранение Кирилл получил с 23 на 24 октября. Их колонна попала под артиллерийский огонь противника. Сына эвакуировали вертолетом, как тяжело раненного в приграничный регион, потом его перевезли еще в один госпиталь. У него диагностировали изолированное огнестрельное осколочное ранение головы, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с формированием контузионного очага, — вспоминает мать мобилизованного волгоградца «сухие» выписки из медицинских документов. — Военные врачи говорили, что требуется трепанация черепа, надо вытаскивать осколок, но так как сын ходит и говорит, рисковать не стали.

Кирилла отправили в отпуск в связи с тяжелым ранением.

— В Волгограде мы сделали рентген — врачи нашли кисту, то есть за это время состояние сына ухудшилось. В части его направили на ВВК, в госпиталь не положили. Он, как и все, ездил в эту военную поликлинику, где сначала врачи после осмотров говорили, что он не годен, а потом резко поменяли мнение на противоположное. У Кирилла две недели из носа текла кровь, он плохо себя чувствовал, перепонка в левом ухе порвана осколком, ничего не слышит, а ему ставят категорию «Б» — годен с незначительными ограничениями. Так и сказали: «Руки-ноги есть, ходишь, иди — служи». С осколком в голове — в окоп. Они считают, что это нормально. Мы не согласны с решением военно-врачебной комиссии и будем обращаться в вышестоящие инстанции. Этот беспредел нужно заканчивать. В Волгограде командиры из воинской части заставляют ребят отказываться от прохождения ВВК в других регионах, перестать жаловаться и дать письменное согласие на отправку в зону СВО.





— Как можно с осколком и кистой в голове идти на фронт, если это еще может спровоцировать со временем эпилепсию? — задается вопросом мать мобилизованного волгоградца. — Сыну нужна операция, необходимо извлекать осколок, но врачи военной поликлиники этого не озвучивают.

Мать Сергея Д. тоже считает, что поставленный ее сыну диагноз «тугоухость» со временем может привести к полной потере слуха.

— Вот что хочешь, то и делай. Завтра пойдем в частную клинику. Очень надеемся, что через СМИ нас смогут наконец услышать и обратить внимание на проблему, — говорит Надежда Д.

Собственный источник в следственных органах сообщил «Высоте 102», что коллективное обращение матерей мобилизованных действительно поступило в органы военной прокуратуры.

Редакция информагентства просит обратить внимание на ситуацию с правами мобилизованных следователей Военного следственного отдела СК России по Волгоградскому гарнизону.





Фото и коллаж: читатели информагентства / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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