



Знаете ли вы, что в довоенном Сталинграде было собственное метро? Правда, горожан в нем называли не пассажирами, а гостями. Мы о подземном кафе на Центральной набережной, которое удивляло посетителей и своей парадной архитектурой, и разнообразием меню. О судьбе заведения, пережившего Сталинградскую битву, но уже не нашедшего места на современной карте города, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Дата строительства знаменитого кафе с видом на Волгу вызывает некоторые разногласия. Сталинградская пресса писала, что оборудование подземного «Метро» началось в 1936 году, а вот известные волгоградские архитекторы сходятся во мнении, что заведение общепита готовилось к открытию только лишь в 1939-м.

- Ресторан «Метро», вделанный в склон Центральной набережной неподалеку от ротонды, возвели в 1939 году по проекту известного в городе архитектора Александра Кулева, - рассказывает историк Сергей Иванов. – Волгоградский писатель Евгений Кулькин вспоминал, что еще до строительства на этом месте был ход длиной около 70 метров, в глубине которого имелся кирпичный завал. Они с друзьями исследовали эти места примерно в 1937-1938 годах, и уже тогда подземелье называли «метро». Никаких дверей здесь не стояло, ширина необлицованного входа равнялась двум с половиной метрам, а высота составляла около полутора метров. В народе ходили слухи, что этот тоннель ведет прямиком к Свято-Духову монастырю.

Какое-то время на месте будущей гастрономической «станции» располагался общественный туалет, собиравший отнюдь не восторженные отзывы горожан. Классическая архитектура в представлении жителей никак не вязалась с уличным клозетом.

- Туалет заменили павильонами для продажи прохладительных напитков, фруктов и мороженого, а в 1938-м на этом месте возвели подземный ресторан, - уточняет Сергей Иванов. – Правда, пресса того времени предлагает нам другие даты. В сентябре 1936 года журналисты «Сталинградской правды» пишут, что «на набережной, в нише под Московской улицей оборудуется кафе-ресторан. Это будет одно из оригинальнейших строений набережной. Наружный фасад с колоннами отделывается под мрамор темно-малинового цвета. Внутренние стены и потолок покрываются квадратными стеклами шоколадного цвета, углы которых между собою будут скреплены никелированными пластинками. Фриз и барельефы по стенам у потолка будут отделаны под бронзу, так же, как и верхние части семи колонн, на которые положен потолок. Барельеф представляет собой лозы с кистями винограда. Среди них – лепные фигурки детей, музыкантов и танцоров. Кафе-ресторан под Московской улицей будет единственным в своем роде зданием города». Позже в газете выходит еще одна заметка: «Через пять-шесть дней заканчивается строительство третьего ресторана на набережной. В отличие от двух первых, он может работать и зимой. Наружная отделка несколько неряшлива, колонны поставлены криво, да и отделка их под гранит сделана грубо. Внутренняя часть ресторана значительно лучше». То есть выходит, что ресторан оборудовали еще в конце 1936-го, а в 1938 – реконструировали.





Заведение на Центральной набережной – с богатой отделкой и холлом, действительно напоминающим вестибюль станции метро - удачно вписалось в здешнюю архитектуру и быстро завоевало популярность у горожан.

- Как по своей «внешности», так и по содержанию кафе «Метро» стало одним из любимых мест отдыха сталинградцев, - комментирует краевед Роман Шкода. – По воспоминаниям Владимира Пчелкина, красочная отделка стен и сводчатого потолка потрясали воображение, а купить здесь можно было все, что угодно – фрукты, овощи, мороженое, хлеб, баранки, пирожные, живую рыбу, воблу и осетровую икру. Сюда в обязательном порядке старались попасть и прибывшие по Волге гости города, и сами местные жители.

С началом Великой Отечественной войны все развлечения мирной жизни ушли на второй план. Кафе, в котором еще недавно готовились ароматные блюда и велись дружеские беседы, перепрофилировали в эвакопункт № 54.

- В здании «Метро» работали три-четыре врача, шесть-восемь медсестер и санитары, - уточняет кандидат философских наук Сергей Иванов. – Начальник пункта военврач второго ранга Кузьмин писал, что всего отсюда эвакуировали больше 14 тысяч раненых. В книге «Свод историко-архитектурного наследия Царицына-Сталинграда-Волгограда» указывается также, что «в дни Сталинградской битвы в ресторане «Метро» размещался один из штабов Красной Армии, а в конце сражения – госпиталь для раненых из окруженных немецких частей». Впрочем, ни в одном другом источнике информация о штабе больше не встречается. Сомнительным кажется и тот факт, что фашисты устроили госпиталь в помещении, выход из которого приходится аккурат на Волгу, прямо напротив стволов русской артиллерии.





После войны проработавшему всего несколько лет кафе уже не дали второго шанса на жизнь. Помещение, не вписавшееся в очертания новой террасы набережной, засыпали землей.

- На послевоенных фотографиях видно, что за время Сталинградской битвы кафе «Метро» пострадало не сильно, - заключает Роман Шкода. – Но перепланировка набережной не оставила ему никаких шансов – довоенное кафе не вписывалось в гранитные очертания новой верхней террасы. «Метро» было разобрано, а на его месте устроена слегка выдающаяся к Волге площадка.

Фото предоставлено Сергеем Ивановым