Инвестиции любят тишину?

- Всё началось летом 2025 года. Заметили, что на въезде у нас стала работать строительная техника. Здесь был забетонирован большой участок земли, и явно планировалось размещение какого-то промышленного объекта. Жителями начали задавать вопросы в местную администрацию, но в ответ главой было сказано, что нужно подождать, и мы сами скоро всё увидим, - рассказала журналистам жительница станицы Татьяна Филиппова.

Запуск производства не заставил себя долго ждать и действительно не прошёл незамеченным для сельчан. Только работу новой промплощадки станичники не столько увидели, сколько услышали.

- К сентябрю здесь появились газовая разводка и первые боксы с неким оборудованием, похожие на морские контейнеры. Что в них – мы до последнего не знали. Всё держалось в строгом секрете, пока в один прекрасный день мы не вздрогнули от жуткого гула, похожего на звук военного самолёта. Мы поначалу испугались, учитывая непростую обстановку, но каково было наше удивление, когда выяснилось, что звук идёт с окраины нашего поселения, - добавила женщина.

Советский задел

Но даже после этого местные чиновники продолжали хранить молчание, из-за чего жителям пришлось проводить собственное расследование.

- Удалось выяснить, что ещё в советское время у нас в окрестностях были две газовые скважины – это Саушинское и Верховское месторождения. Голубое топливо отсюда поставлялось в Волгоград. Однако после длительной добычи месторождения стали для газовиков не столь привлекательными, давление упало, и они были законсервированы. Долгое время вся газовая инфраструктура была заброшена, однако несколько лет назад месторождения оказались выкуплены некой частной фирмой, - отметил житель Кременской Александр Степанов.





По информации сельчан, коммерсанты расконсервировали месторождения и хотели было начать продавать ресурс «Газпрому», но так и не сошлись в цене. Однако в 2025 году о месторождениях вновь вспомнили благодаря современным модульным фермам по добыче криптовалюты, которые сами себя обеспечивают электроэнергией за счёт природного газа.





- Летом у нас здесь были установлены боксы, работающие на газопоршневых генераторах. Они, сжигая голубое топливо, вырабатывают электроэнергию, которая затем используется для майнинга, - вспоминает сельчанин.

При этом, обустроив в границах населённого пункта гигантскую криптоферму, почему-то никто не подумал о том, каким образом производство повлияет на экологию и как в этих условиях здесь будут жить люди.

- Гул стоит такой, что не спасают ни толстые стены, ни современные окна. Лично у меня стоит двухкамерный стеклопакет, а это, на секундочку, три слоя остекления, и всё равно шум заглушает телевизор, - подчеркнула Татьяна Филиппова.

После начала запуска оборудования жители Кременской провели сход, на который пригласили главу местной администрации. Руководитель сообщил, что стал таким же заложником сложившейся ситуации, как и все остальные, а решения о строительстве данного объекта принимали районные власти.

Закон не писан?

После того как волгоградцы начали наводить справки, выяснилось, что земля, на которой чиновники согласовали размещение опасного объекта, для этого не предназначена.





- Согласно правилам землепользования, утверждённым в 2021 году администрацией района, здесь мог быть размещён производственный объект 5 класса опасности. Это, по сути, безвредные предприятия, которые соответствуют строгим требованиям по уровню шума и выбросам, однако данное производство, очевидно, к ним не относится. Более того, договор аренды районные власти подписали с ООО «Столица Бункер», а фактически свою деятельность здесь ведёт ООО «Кристалл Дон», притом что соглашением прямо прописан запрет на передачу соответствующих прав на землю третьим лицам, - обратил внимание Александр.





При этом фирмы имеют разрешение лишь на газо- и электрораспределение, а об электрогенерации или майнинге в официальных документах информация отсутствует.

- Учредителем обоих компаний выступает ООО «СИНЕРГИЯ», 70% которой принадлежит экс-мэру Волгограда Евгению Ищенко. Оборот этих компаний исчисляется миллиардами рублей, - продолжил станичник.





21 и 28 октября с встревоженными сельчанами встречались районные власти, а также представители уважаемого инвестора. На заседаниях гражданам посоветовали больше времени проводить дома, а тем, кому и внутри жилых помещений шумно, предложили вставить евроокна.

- Но мы же не в городе живём? У всех участки, подсобные хозяйства. Кроме того, у нас и так практически во всех домах установлены современные стеклопакеты, но какой толк от них, когда стоит гул по 90 децибел, - задаётся вопросом Татьяна.

Поднимали на встречах станичники и вопрос нестыковок в документах.

- У меня после этих дискуссий сложилось впечатление, что люди абсолютно уверены в своей безнаказанности. На вопрос о том, почему земля используется не по назначению, нам улыбнулись и сказали, что если будет нужно, они без проблем подправят документы в нужную сторону, - отметил Александр Степанов.

У семи нянек…

С октября месяца жители завалили жалобами все возможные инстанции.

- Мы обращались и в районную администрацию, в Роспотребнадзор, в прокуратуру, ездили в районный отдел Следственного комитета, в волгоградскую приёмную президента, но какой-либо реакции пока нет, - сетует мужчина.

Отчаявшись добиться внимания надзорных структур, станичники самостоятельно приобрели прибор для измерения звукового загрязнения и начали фиксировать уровень шума в разных точках села.





- Площадка, где была расположена майнинг-ферма, находится на возвышенности. Из-за этой особенности и местной розы ветров шум накрывает в равной степени практически весь населённый пункт. Мы самостоятельно проводили замеры в разных местах и фиксировали загрязнение на уровне 50-80 децибел. И такой шум стоит ежедневно с 7 утра и до 22 вечера. На ночь оборудование они отключают. Более того, во время генерации в воздухе появляется какая-то примесь, от которой людям становится тяжело дышать, - подчеркнул Александр.

На текущий момент на площадке уже установлены порядка 10 генераторов, однако на одной из встреч инвесторы обмолвились о скором расширении фермы.

- Мы и сами видим, что ежедневно к нам переправляется всё новое оборудование. На первой встрече компания заявила, что собирается установить в станице не менее 60 генераторов. А на второй встрече звучала информация, что нас ожидает увеличение количества оборудования чуть ли не в 200 раз. Это какой-то беспредел, - добавила Татьяна Филиппова.

Официальная версия

В администрации Клетского района Волгоградской области на информационный запрос редакции сообщили, что инвестор заверил муниципалитет в безопасности своей деятельности. Размещённое в станице оборудование вроде бы относится к V классу опасности и, формально, всё же может быть законно размещено на данной территории. Но на всякий случай, чиновники пообещали посоветоваться с Ростехнадзором.





- Администрацией Клетского муниципального района 28.10.2025 года направлен запрос в Нижне-Волжское Управление Федеральной Службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вопросу предоставления информации о классе опасности нестационарных объектов, расположенных на вышеуказанном участке. В случаи, если нестационарные объекты будут отнесены не к V классу опасности, муниципалитет обратится в суд для расторжения договора аренды, по факту нецелевого использования земельного участка, - подчеркивается в официальном ответе.

Также власти отрапортовали, что получали жалобы жителей на шум и уже перенаправили их в территориальное подразделение Роспотребнадзора. Редакция также обратилась к последнему с просьбой прокомментировать информацию о звуковом загрязнении населённого пункта.

- В настоящее время в Управлении находятся на рассмотрении обращения граждан о соблюдении требований санитарного законодательства ООО «Кристалл Дон», которые будут рассмотрены в установленный законодательством срок, - подчеркнули в РПН.

К организации комплексной проверки инвестиционного проекта в станице Кременской подключилась и прокуратура Волгоградской области.

- В настоящее время по фактам, изложенным местными жителями, организована проверка. Прокурором Клетского района запрошен для анализа пакет документов, а также направлено письмо в Роспотребнадзор для организации выездного обследования объекта, - подчеркнули в прокуратуре региона.

Несмотря на рапорты надзорных структур, жители боятся что, прикрываясь благовидным предлогом «инвестиций», коммерсанты смогут рассчитывать на снисхождение контролирующих структур. Поэтому сельчане планируют в ближайшее время записать видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину. Станичники уверены, что лишь контроль из Москвы позволит объективно и независимо рассмотреть сложившуюся в населённом пункте ситуацию.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» созвонилась с Евгением Ищенко, чтобы взять комментарий о сложившейся в станице Кременской ситуации, однако бизнесмен не смог полноценно пообщаться с журналистами, сославшись на сильную занятость.

