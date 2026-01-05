«Провели в аэропорту всю ночь»: волгоградцы больше 10 часов ожидают вылета в Москву

Всю ночь провели в аэропорту Волгограда в ожидании вылета в Москву пассажиры рейса авиакомпании «Победа». Люди прошли регистрацию еще вечером 4 января и до сих пор не могут улететь в столицу.

- В 19:55 должен был быть мой вылет из аэропорта в Москву авиакомпанией «Победа». Изначально было закрыто небо в Волгограде из-за беспилотной опасности. После 7 часов ожиданий за 5 минут до начала посадки нам объявили о том, что из-за ухудшения погодных условий рейс из Москвы в Волгоград, который должен был прибыть из столицы и забрать нас, отменен, - сообщил ИА «Высота 102» Леонид, который оказался заложником этой ситуации. - С друзьями собирались провести несколько праздничных дней в Москве, а вместо этого столкнулись с долгими часами ожидания в аэропорту. Когда улетим - непонятно.





По словам волгоградца, он прошел регистрацию, и выйти из аэропорта не может, иначе его билет аннулируется. Таких пассажиров, которые не приобретали услугу о возврате билета, в аэропорту много. После 10 часов ожидания все устали и ждут одного – поскорее улететь в Москву. Нервничают не только утомленные пассажиры, но и персонал воздушной гавани.

- Ни авиакомпанией «Победа», ни персоналом аэропорта никакой помощи так и не было предложено. В конечном итоге наш рейс пока что поставили на 7:30 утра, - сообщил волгоградец.





Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 5 января в волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсов – 9 на прилет и столько на вылет. Сбой в расписании начался после закрытия аэропорта из-за угроз беспилотной атаки, а затем ухудшение погодных условий в Москве.

Фото V102.RU





