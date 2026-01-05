Следственное управление СКР по Волгоградской области опубликовало график личного приема руководителей в январе 2026 года. Как сообщили в следственном органе, глава ведомства и его заместители выслушают проблемы жителей в территориальных подразделениях.

График приема :

- 22 января руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Иванович Семенов проведет личный прием граждан, проживающих на территориях, обсуживаемых Михайловским межрайонным следственным отделом (тел.8(844-63) 2-20-55).

- 29 января первый заместитель руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дмитрий Владимирович Буравцов проведет личный прием граждан, проживающих территориях, обсуживаемых Николаевским межрайонным следственным отделом (тел.8(844-94) 6-22-15).

- 14 января заместитель руководителя СУ СКР по Волгоградской области Игорь Александрович Дьяченко проведет личный прием граждан, проживающих на территориях, обсуживаемых Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом (тел.8(844-79) 5-14-72).

Граждан выслушают по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, а также проведения процессуальных проверок. Также к руководителям ведомств можно обратиться с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей, руководителей следственных отделов, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления.

Чтобы попасть на личный прием, нужно предварительно записаться по указанным выше телефонам.





