До 20 увеличилось количество задержанных в Волгограде авиарейсов





К вечеру 4 января в аэропорту Волгограда количество задержанных рейсов увеличилось до 20. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой н справочную службу воздушной гавани, вылет некоторых рейсов уже перенесен на 5 января.

Так, в частности, не ранее, на 08.20 мск в Санкт-Петербург перенесен вылет самолета авиакомпании «Россия» – его отправка была запланирована на 18.35 4 января. Рейс «Победы» в северную столицу перенесен с 18.20 на 23.00 мск.

В Москву, согласно обновленному расписанию, самолеты начнут вылетать из Волгограда с минимальной задержкой на три часа. После полуночи планируется отправка четырех самолетов. Еще один рейс в Москву перенесен с 20.35 мск 4 января на 09.00 5 января.

Всего на текущий момент задерживается вылет девяти самолетов и прилет 11-ти, включая рейсы из Новосибирска и Саратова.