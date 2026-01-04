Обещанный синоптиками гололёд захватывает улицы Волгограда





Улицы Волгограда к вечеру 4 января начали покрываться тонкой ледяной «пленкой». По словам горожан, острее всего обещанный синоптиками гололёд ощущается на тротуарах.

- Еще до начала прогнозируемого дождя со снегом пешеходные дорожки скрылись под ледяной глазурью. Пару раз не ощутив «сцепления» с поверхностью, люди идут семенящими шажками, - пишут пользователи социальных сетей.

О гололёде в Волгограде метеорологи предупреждали еще накануне. А уже утром в администрации города отчитались о переводе коммунальных и дорожных служб в режим повышенной готовности.

- Техника и оборудование коммунальных и дорожных служб находится в полной готовности. Запасы противогололедных реагентов имеются в необходимом количестве, - отчитались в мэрии.

На праздничных каникулах волгоградцев, еще не насладившихся плюсами морозной и снежной зимы, ожидают очередные температурные качели. Уже завтра на смену заморозкам в регион придет потепление – всего за сутки температура воздуха поднимется до +5 градусов.