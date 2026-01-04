Угрозу атаки БПЛА объявили вечером 4 января в Волгограде и области

В Волгоградской области вечером 4 января вновь объявили беспилотную опасность. Сообщения жителям региона начали поступать около 17.00 мск.

В связи с угрозой атаки БПЛА жителям Волгограда и области не рекомендуется выходить на открытые территории и оставаться вблизи окон в жилых домах.

Аэропорт в Волгограде на текущий момент принимает и отправляет воздушные суда в штатном режиме.

В связи с объявленной опасностью в Волгоградской области могут отмечаться проблемы со связью и в работе мобильного интернета.

Отметим, что опасность по БПЛА, согласно мониторинговым каналам, отмечается одновременно в Ростовской, Тульской, Калужской, Московской областях.