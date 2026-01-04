Геройски погибшего стрелка Александра Мимизерова похоронят в Урюпинске

В понедельник, 5 января, в Урюпинском районе Волгоградской области состоятся похороны 52-летнего старшего стрелка Александра Мимизерова, погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как рассказали в администрации Урюпинска, Александр Александрович родился в Кемеровской области, а в Урюпинск попал во время прохождения срочной службы. Здесь после демобилизации и остался жить.

– Александр заключил контракт и с честью защищал интересы России. Погиб в боях по освобождению ДНР, проявив мужество. У него остались сын и дочь, – сообщили в мэрии.

Геройски павший воин будет похоронен в хуторе Попов.