В волгоградском аэропорту задерживаются 18 авиарейсов

Пассажиры 18 авиарейсов не могут вылететь из Волгограда и прилететь сюда, а некоторые авиарейсы задерживаются еще с вечера 4 января. Согласно данным онлайн-табло, в настоящее время выбились из расписания на прилет 9 рейсов и столько же ждут разрешения на вылет.

Из аэропорта Сталинград не могут вылететь пассажиры в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург. Задерживаются авиарейсы также из столицы, Санкт-Петербурга и Саратова.

Напомним, что накануне аэропорт в Волгограде был закрыт из-за угрозы беспилотной атаки. Позже самолеты не смогли улететь по причине неблагоприятных погодных условий в столице. К настоящему часу аэропорт в городе на Волге так и не смог вернуться в свой обычный график работы.





