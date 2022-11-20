«Помажем зеленочкой и на передовую». В Волгограде жены и матери мобилизованных обратились к президенту: видео

В Волгограде жены, матери и сестры мобилизованных обратились к президенту России. Как сообщает ИА «Высота 102», женщины просят перевести своих мужчин с первой огневой линии в тыл.

— Владимир Владимирович, вы являетесь гарантом конституционных прав и свобод человека. Мы — жены, сестры, матери мобилизованных из Волгограда обращаемся к вам за помощью, — говорит одна из женщин. — В настоящее время наши мужья из 42-й мотострелковой дивизии 291-го полка, не являющиеся профессиональными военными, не имеющие специальных навыков, должного обеспечения, находятся на передовой первым эшелоном. Просим вас, как Верховного главнокомандующего принять решительные меры и взять ситуацию под свой контроль.

Обратившиеся в редакцию ИА «Высота 102» женщины рассказали, что во взводе много возрастных мужчин и ни один из них перед отправкой не был направлен на медкомиссию.

— У многих серьезные проблемы со зрением, гипертония, варикозное расширение вен. У некоторых дети и родители инвалиды на иждивении. Никто из них не имеет соответствующей военно-учетной специальности. Никто не просит вернуть их назад, они пошли защищать свою Родину не прячась, взяв в руки повестки, — отмечают волгоградки. — Неподготовленные гражданские люди находятся на передовой, не имея защиты, должного вооружения и обмундирования. Мы просим перевести взвод с первой огневой линии в тыл или на третью линию, согласно указаниям Верховного главнокомандующего относительно мест пребывания мобилизованных граждан.

Близкие мобилизованных волгоградцев считают, что «на таких важных боевых позициях более грамотно с поставленными задачами могут справиться обученные профессиональные военные» и, возможно, что «высшие чины не владеют информацией, что на местах настолько искажаются указания, данные свыше».

На видео волгоградка, зачитывающая текст обращения, также сообщила, что «в первый день пребывания на передовой трое мобилизованных получили ранения разной степени тяжести».

Далее она передала слово матери одного из раненых бойцов. Взволнованная женщина, еле сдерживая слезы, рассказала о том, что сейчас происходит с ее сыном в госпитале.

— Мой сын получил ранение в голову с потерей сознания. С осколками в голове он находится на лечении в военном госпитале в Волгограде. Врачи лечат, но сказали, что, мол, мы тебя полечим, зеленочкой помажем и отправим на передовую. У него очень сильные головные боли, его тошнит, у него сильное сотрясение. Как можно за пять дней вылечить и отправить на передовую с такой травмой? — поражается женщина. — Его призвали 22 сентября по повестке, без комиссии. Ему 45 лет, он воевал в Чечне 22 года назад. Видимо, посчитали, что он опытный.

Женщина утверждает, что ее сын четыре раза лежал в больнице с начала этого года, а в апреле он сломал ногу. У нее на руках есть все выписки, но их никто не берет в расчет.

Редакция направила запрос в Министерство обороны РФ.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102» / Павел Мирошкин