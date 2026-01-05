В Волгограде 75 спецмашин чистят дороги от снега и льда

Дорожные службы в Волгограде чистят улицы от снега и льда, который образовался на проезжей части и тротуарах после смены погоды с минуса на плюс. В работах задействовано свыше 75 единиц спецтехники.

Как уточнили в мэрии, в ночь на 5 января пошел снегопад, который сменился ледяным дождем. Коммунальные и дорожные службы все это время работают в усиленном режиме.

- Благодаря непрерывной работе служб обеспечен свободный проезд по всем ключевым городским магистралям и безопасный проход по основным пешеходным зонам, - отметили в администрации города.

Общественный транспорт в Волгограде работает в обычном режиме.

Фото: администрации Волгограда / t.me





