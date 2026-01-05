Жителям сельских районов Волгоградской области, чье имущество пострадало от атак украинских БПЛА, выплачивают единовременную материальную помощь. Так, к примеру, порядок оказания такой социальной помощи утвержден в Кировском сельском поселении Светлоярского района.

В распоряжении информагентства оказался документ, согласно которому выплаты жителям этого сельского поселения производятся в связи с утратой имущества первой необходимости в результате атак БПЛА, а также в связи с повреждением недвижимого имущества.

Органы местного самоуправления принимают решение о назначении и выплате такой социальной помощи собственникам пострадавших домовладений, а также их законным представителям по их заявлению.

- Материальная помощь потерпевшим гражданам предоставляется в размере 30% от стоимости материального ущерба нанесенного жилому дому, летней кухне (зарегистрированной в ЕГРН), бане (при отсутствии санузла в жилом доме и зарегистрированной в ЕГРН), ограждению участка, а также имуществу первой необходимости, но не более 200 тысяч рублей в пределах, предусмотренных бюджетом Кировского сельского поселения лимитов для оказания единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим от последствий применения БПЛА, - говорится в документе.

Если жилой дом находится в общей собственности, то в данном случае выплаты распределяются между всеми собственниками жилого дома пропорционально их долям.

Имущество первой необходимости

Под таким имуществом понимается минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Список:

- предметы для хранения и приготовления пищи: холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

- предметы мебели для приема пищи – стол и стул (табуретка);

- предметы мебели для сна – кровать (диван);

- предметы средств информирования лиц – телевизор (радио);

- предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь);

- оборудование для санитарной комнаты (ванная, душевая кабина, унитаз, раковина).

Материальная помощь предоставляется пострадавшим только один раз, если обращение за ней последовало не позднее шести месяцев с даты регистрации уполномоченным органов соответствующего сообщения, подтверждающего факт нанесения ущерба вследствие применения БПЛА.

Примечательно, что решение о таких выплатах было принято в декабре 2025 года, но вступают в силу раньше – с 15 октября 2025 года.

В Кировское сельское поселение Светлоярского района входит четыре населенных пункта: поселок Киров, село Ивановка, жд. разъезд Инга и станция Чапурники.

Напомним, что в конце декабря прошлого года граждане, чье имущество пострадало от атак БПЛА, стали получать социальную помощь и в Волгограде. Большинство обратившихся – это владельцы транспортных средств.





