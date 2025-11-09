Общество

«Такого уже не повторить»: дочь знаменитого художника - о прошлом и настоящем мозаик на Центральном рынке

09.11.2025 14:19
В Волгограде по итогам историко-культурной экспертизы три знаменитых мозаичных панно признали объектами культурного наследия. Среди них – две уникальные работы художника Михаила Пышты в здании Центрального рынка. Долгие годы они были скрыты от глаз горожан, но сейчас, если не получили вторую жизнь, то хотя бы обрели для себя новый статус. Подробнее о прошлом и настоящем исторических полотен корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала дочь монументалиста Екатерина.


Мозаики «Приглашение гостей» и «Труженики поймы» Екатерина Пышта называет работами века. Радостные, любимые автором сюжеты  требовали должного исполнения – для панно на вентиляционных шахтах Центрального рынка художники подобрали без малого 50 оттенков смальты и плитки!

- В своем творчестве папа, как человек, считающий Волгоград одним из лучших городов страны, старался показать все его грани – рыбаков с щедрым уловом, богатый урожай, наше знаменитое гостеприимство. Несомненно работы в здании Центрального рынка были у него одними из самых любимых, потому что он искренне любил жизнь, любил людей, радовался встрече гостей и старался внести в жизнь окружающих хотя бы частицу праздника, - рассказывает дочь известного художника, профессор ИАиС ВолггТУ. – Эта тема его действительно волновала, поэтому над такой большой по объему мозаикой он трудился с особым настроением. Для придания полотну яркости папа использовал богатейшую колористическую гамму. Специально для этого заказа используемую для работы плитку обжигали на керамическом заводе.


Работа над динамичными, живыми и по сей день, панно растянулась на два года – с 1972 по 1973 годы. Каждую их деталь коллеги Михаила Пышты собирали буквально по крупицам.

- Все набрано разным модулем, поэтому работа, в создании которой участвовали и мы с братом, была действительно крайне кропотливой, - вспоминает художник. – На мой взгляд, это полотно века! И повторить его сегодня просто невозможно. Да, материалов стало намного больше, но сама мозаика – смальта, плитка – стоит настолько дорого, что в финансовом отношении подобный проект выглядит просто нереально. Сомневаюсь, что в наши дни кто-то решится на такие гигантские затраты.


Увы, но долгое время многогранные полотна в здании Центрального рынка были скрыты за листами гипсокартона. Наблюдая за разрушением их собратьев, Екатерина Пышта опасалась и за судьбу знаменитых тружеников поймы и девушек, зовущих в гости путешественников из разных уголков страны.

- По непонятной мне причине этот исторический пласт в какое-то время вдруг перестал существовать для людей. Объекты демонтировались один за другим, и, конечно, разрушение богатства, созданного в годы расцвета советского монументального искусства, больно отзывалось в душе, - признает дочь знаменитого художника. – Я понимаю, что все помещения необходимо приспосабливать под нужды времени, но, мне кажется, что от изменения функций конкретного здания подобные произведения искусства страдать не должны. Повторюсь, их уже не повторить и не воссоздать. На мой взгляд, человек, владеющий Центральным рынком, должен осознавать, что ему досталось настоящее сокровище, аналогов которому в городе просто нет.


С закреплением статуса памятников культуры мозаики получат второе дыхание и избавятся от всех современных «оков», пока еще с робкой надеждой говорит дочь художника.

- Слава богу, что эти панно стали объектами культурного наследия. Значит, не собьют и не демонтируют, - не скрывает эмоций Екатерина. – И мне кажется, что времена, когда люди вновь оценят их значимость, уже не за горами.

Фото Геннадия Гуляева 

