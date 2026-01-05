Украинские БПЛА сбили в Волгоградской области до наступления ночи

В течение прошедшей ночи силы ПВО сбили в России три украинских БПЛА в двух регионах РФ, в числе которых Волгоградской области нет.

По данным Минобороны, с 23:00 мск 4 января до 7:00 мск 5 января два дрона самолетного типа уничтожены над Московским регионом, в том числе один, летевший на Москву, и еще один БПЛА уничтожен в Рязанской области.

В Волгоградской области, где 13 часов действовала беспилотная опасность, были сбиты три украинских БПЛА 4 января в период до 20:00 мск. Также в Волгограде был закрыт аэропорт в целях безопасности.





