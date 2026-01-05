МЧС перед Рождеством проверяет волгоградские храмы

Сотрудники МЧС России в преддверии светлого праздника Рождества Христова проверяют на противопожарную безопасность храмы в Волгограде и области.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, главная задача инспекторов – удостовериться в том, что прихожане и персонал в ходе праздничных богослужений будут в безопасности.

- Особое внимание уделялось состоянию путей эвакуации, содержанию первичных средств тушения пожара и систем противопожарной защиты, - пояснили в ведомстве.





Кроме того, проверялись и источники огня, чтобы они находились под наблюдением и использовались строго в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Напомним, что уже завтра, 6 января, православные христиане будут отмечать Рожественский сочельник, который плавно перетечет в праздничную литургию Рождества.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области





