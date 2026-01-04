Атака дронов ВСУ на Волгоградскую область: ПВО уничтожила 3 беспилотника





В Волгоградской области днем 4 января военные отражали атаку украинских дронов. По данным Министерства обороны РФ, на территорией региона было ликвидировано 3 вражеских БПЛА.

Согласно вечерней сводке МО РФ, массированной атаке подверглись 14 регионов России – дежурными средствами ПВО в период с 13.00 до 20.00 мск были перехвачены и уничтожены 253 беспилотника самолетного типа.

Наибольшее количество дронов уничтожено над Брянской областью – 86, 53 – над территорией Белгородской области, 39 – над Московским регионом, 27 – над Калужской областью, 14 – над Курской, по 8 – над Рязанской и Тульской областями.

По три БПЛА ВСУ уничтожены в Волгоградской области, а также во Владимирской, Ростовской и Липецкой областях России. Два беспилотника сбиты над территорией Воронежской области, один – над Смоленской.

В Волгоградской области с 17.00 действует режим беспилотной опасности. Аэропорт не принимает и не отправляет авиарейсы.