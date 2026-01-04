«Может прийти в суд даже через полгода»: волгоградский юрист оценил предложенные меры борьбы со «схемой Долиной»





В России не утихают споры о том, как устранить на рынке недвижимости так называемую «схему Долиной». Одной из мер депутаты Госдумы предлагают введение семидневного периода охлаждения. Принесет ли она ожидаемый эффект, спросили у волгоградского юриста.

Авторы инициативы настаивают на недельной «заморозке» средств на специальном счете. За это время, убеждены депутаты, продавец успеет обдумать свой шаг, посовещается с близкими, обратится к юристам и в случае любых сомнений нажать на тормоз. Однако с виду эффективное решение вызывает у юристов здоровую долю скепсиса. По их мнению, без дополнительных гарантий для добросовестного покупателя предложенный законопроект не даст желаемого результата.

– Насколько мне известно, парламентарии никак не затрагивают вопрос исковой давности заявления, – комментирует доцент кафедры уголовного права и процесса ВолГУ Николай Висков. – И в этом случае продавец может обратиться в суд даже спустя полгода после совершения сделки. Из-за этого предложенный период «охлаждения» лично мне кажется не самой действенной мерой.

После скандального дела с продажей квартиры Ларисы Долиной в стране возник новый прецедент – продавцы заявляли о том, что находились под действием мошенников и требовали разорвать сделку, вернув им их единственное жилье. По словам риэлторов, волна отмен не обошла стороной и Волгоградскую область.

Рассуждая о «лекарстве» для борьбы с мошенничеством, специалисты говорили откровенно – универсального и безотказного действующего средства пока что попросту не существует. Однако предлагали конкретные меры, которые если не дают 100% гарантии, то хотя бы снижают риски попадания в неприятную ситуацию.

– В качестве возможного варианта я бы также предложил внесение в договор дополнительного условия – сторона продавца гарантирует, что сделка не совершена под влиянием обмана или заблуждения, в момент ее совершения внешнее воздействие отсутствует, – рекомендует Николай Висков. – Это не 100% страховка от непредвиденных обстоятельств, но все же достаточно действенная мера. Варианты с предоставлением справок от психиатра, сведений о юридической «чистоте» квартир и многих других документов в этой ситуации, к сожалению, не работают.