Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцев

31.10.2025
Сегодня, 31 октября, в преддверии Дня народного единства губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров наградил за заслуги жителей региона. Как рассказали в пресс-службе администрации области, торжественное мероприятие прошло в Зале Воинской и Трудовой Славы.

– Высокого государственного и общественного признания удостоены ваши знания и опыт, особые деловые и человеческие качества, трудовые, творческие и общественные достижения, – обратился Бочаров. – Сегодня для меня большая честь от имени Президента Российской Федерации, от имени жителей Волгоградской области вручить вам высокие государственные награды нашего Отечества. И, конечно, поздравить вас, ваши трудовые коллективы, родных и близких вам людей, всех жителей Волгоградской области с наступающим праздником – с Днем народного единства, который объединяет всех нас вокруг многовековых традиций общественной солидарности, патриотизма и любви к Отечеству.     

Указом президента России орденом «Родительская слава» награждена жительница Старополтавского района Ольга Вандышева. Вместе со своим супругом волгоградка воспитали семерых детей. 

За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность орденом Дружбы награждена председатель добровольного общества «Защитники и жители блокадного Ленинграда» Хельви Латту. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен Почетный строитель России Лев Алферов.

– Хельви Николаевна и Лев Александрович – люди удивительной, по-настоящему созидательной судьбы, особой энергии и силы духа, настоящие патриоты своей малой родины и всего нашего большого Отечества, которые и сегодня продолжают активно участвовать в общественной жизни Волгоградской области, в воспитании молодежи, в работе нашего ветеранского движения, в выполнении задач социально-экономического развития региона, – отметил губернатор.


Кроме того, особыми наградами были отмечены сталевар, вальцовщик, скрипач, актриса, режиссер и сразу 11 врачей различных специализаций. Представители ВолгГМУ, клинической больницы №12, госпиталя ветеранов войн, областной больницы №1 отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Луки Крымского, благодарностью Президента Российской Федерации, почетными званиями «Заслуженный врач РФ».

Фото: администрация Волгоградская область

