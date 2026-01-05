Общество

Круглогодичный призыв в армию: когда, для чего и что изменится в 2026 году

Общество 05.01.2026 13:57
В России больше не будет весеннего и осеннего призыва в армию. С 1 января 2026 году ранее действующая система набора на срочную военную службу отменена. Соответствующий закон в ноябре прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин. Что конкретно изменилось, и как на деле будет проходить круглогодичный призыв – разбиралось издание «Лента.ру».

Авторы этой инициативы объяснили данные нововведения дальнейшим совершенствованием в России системы призыва. По словам председателя Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в связи с введением круглогодичного призыва нагрузка на призывные пункты станет более равномерной. Также повысится качество призыва, поскольку у призывных комиссий будет больше времени на рассмотрение кандидатур призывников.

Изменения о призыве внесены в два ФЗ: «О воинской обязанности и военной службе», а также «Об альтернативной гражданской службе».

Главные изменения

Теперь призывные комиссии будут работать не от сезона к сезону, а круглогодично – с 1 января по 31 декабря. В течение года, следовательно, будет проводиться психологический отбор призывников, медицинские комиссии и заседания призывных комиссий. 

Явка в военкомат после получения обычной или электронной повестки установлена в 30-дневный срок.

Военнообязанный гражданин не сможет выезжать из страны с момента появления повестки в электронном Реестре воинского учета.

Ужесточается и ответственность за несообщение военкомату данных об изменении семейного положения, образования, места учебы и работы, а также должности. Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Но больше всего придется заплатить тем, кто не уведомит военкомат о смене места жительства. В данном случае штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Как узнать о призыве в 2026 году

Сегодня повестка приходит в основном в электронном виде. Она считается врученной через неделю после размещения в личном кабинете призывника на сайте Госуслуг.

С момента получения такой повести нужно явиться в военкомат в 30-дневный срок.

Уважительными причинами для неявки в военкомат считаются:

- болезни или увечья с утратой трудоспособности;

- критически плохое состояние здоровья ближайших родственников;

- похороны ближайших родственников;

- стихийные бедствия;

- пожар;

- эпидемия.

Но эти причины учтут только при наличии подтверждающих документов. А именно:

- листка нетрудоспособности;

- справки из больницы;

- справки о болезни родственника;

- свидетельства о смерти родственника;

- справки о стихийном бедствии в органах местного самоуправления;

- справки МЧС о пожаре;

- заключения эпидемиологических служб.

Если уважительной причины нет, а срок прибытия в военкомат нарушен, то это грозит штрафом от 10 до 30 тысяч рублей и ограничительными мерами, к примеру, запрете на вождение автомобиля.

Кого будут призывать в 2026 году

В России призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет, которые не служили и не имеют отсрочек. Они предоставляются разным категориям молодых людей призывного возраста. Так, отсрочка дается:

- школьникам до 11 класса;

- учащимся колледжей и техникумов до 20 лет;

- студентам вузов;

- госслужащим;

- депутатам;

- IT-специалистам;

- отцам, имеющим более одного ребенка;

- отцам ребенка-инвалида до трех лет;

- мужьям беременных жен на сроке не менее 22 недель;

- отцам-одиночкам;

- ухаживающим за больными родственниками;

- по состоянию здоровья (категории В, Г и Д).

Новобранцев в войска по-прежнему будут отправлять два раза в год: весной — с 1 апреля по 15 июля и осенью — с 1 октября по 31 декабря.

Льготы для срочников

Военнослужащим срочной службы предоставляются ряд льгот, отмечают эксперты «Ленты.ру». В их число входят:

- год службы в армии засчитывается как двухлетний трудовой стаж;

- сохранение рабочего места на гражданке;

- бесплатное обслуживание в военно-медицинских учреждениях;

- освобождение от уплаты налогов на доходы, имущество и землю;

- право на единовременное пособие в размере 42 665 рублей для беременных жен;

- ежемесячное пособие в размере 18 285 рублей на ребенка до трех лет.

Нюансы при АГС

Закон о круглогодичном призыве также регулирует сроки подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской службы (АГС). Теперь они зависят от периода планируемой отправки призывника для прохождения АГС. Если его отправка планируется осенью, то такое заявление нужно подать не позднее 1 апреля того же года. Если отправка планируется весной следующего года, то заявление надо подать до 1 октября текущего года.

