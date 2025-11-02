



Из-за перебоев в работе мобильного интернета вопрос оплаты парковок в Волгограде не теряет своей остроты. Можно ли погасить долг наличными? Кто из горожан может рассчитывать на льготы? И стоит ли тянуться к кошельку, если машина занимала выделенное место всего 5-7 минут? Обо всем по порядку - в материале ИА «Высота 102».

Нужно ли оплачивать стоянку, если припарковался на пять минут?

Выбегая в ближайший магазин или забирая бумаги из офиса, многие волгоградцы растерянно смотрят на знаки и изучают приложение – нужно ли платить за кратковременную остановку? К слову, информацию о том, что первые 15 минут водителю прописаны «в подарок», непросто отыскать даже на официальных ресурсах.





- В выходные и праздничные дни, а также с 20.00 до 8.00 в будни стоянка в парковочном пространстве является бесплатной. Кроме того, плата не взимается за первые 15 минут, если за это время автомобиль покинул зону парковки. В случае, если автомобиль продолжает оставаться на парковке, то эти 15 минут входят во время парковочной сессии, - рассказывают в пресс-службе администрации Волгограда.

Как оплачивать парковку, если нет интернета?

Горожан, у которых в последние дни не всегда работают даже банковские приложения, не прельщает перспектива получить штраф за неоплаченную парковку. Тем более, что подобные случаи из разряда фантазий уже перешли в реальность.

- Безналичным способом автомобилисты могут оплатить услуги в мобильном приложении «Горпарковки», на интернет-портале «Парковки Волгограда», в сервисе «Сбербанк-онлайн», в терминалах и банкоматах «Сбербанк», а также с помощью смс-сообщений. В последнем случае достаточно отправить сообщение на номер 2730 с указанием региона (Р34), номера парковочной зоны (например, 901 – Привокзальная площадь), номера автомобиля (А000АА34) и количества часов – все данные указываются через символ «*», - рассказывают в мэрии.





Впрочем, на деле все выглядит не так оптимистично. В колл-центре сервиса «Парковки Волгограда» корреспондентам ИА «Высота 102» подтвердили, что подобную опцию предоставляют не все операторы мобильной связи. Оплата не пройдет и в том случае, если номер телефона является корпоративным.

- Через терминалы, банкоматы или кассы «Сбербанка» оплатить парковку можно даже наличными. Если же водители настроены только на безналичный расчет, но при этом не могут открыть приложения, им доступна функция постоплаты. Важно, что внести деньги необходимо до 23:59 того же дня, иначе система зафиксирует факт отсутствия оплаты за парковку. В этой ситуации владелец машины получит штраф в размере 2500 рублей.

А может ли кто-то парковаться на этих участках бесплатно?

Освобождение от платы получат ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды первой и второй групп, члены многодетных семей, участники СВО и их семьи, а также владельцы электромобилей.

Для оформления пропуска волгоградцам необходимо обратиться в ближайший МФЦ. Вместе с заявлением о включении в реестр от горожан потребуют паспорт, водительское удостоверение, документы на автомобиль, а также бумаги, подтверждающие льготную категорию.

Если меня подвело приложение, я могу оспорить штраф?

Несмотря на заявления о корректности работы приложения «Горпарковки», довериться ему на все 100% могут пока не все. В условиях «плавающего» интернета горожанам советуют прогуляться до ближайшего знака, уточнить номер парковочного пространства и только после этого приступить к оплате.

- При оплате парковки волгоградцам действительно стоит проверить номер парковочной зоны, - рекомендуют в администрации города. – Все дополнительные вопросы жители могут задать по телефону горячей линии – 8(8442) 96-61-88. Если же водитель указал неверную информацию о парковке и желает оспорить штраф, он должен обратиться в территориальную районную комиссию или в Центральный районный суд.





Первая платная парковка в центре Волгограда заработала в мае 2024-го на Привокзальной площади. В августе новый режим ввели еще на семи улицах города. Весной 2025-го волгоградские чиновники значительно расширили карту платных парковок, добавив в нее 15 улиц.

К концу этого года схема движения изменится и на других участках в центре города. Ожидается, что знаки, предупреждающие водителей о платной парковке, в скором времени появятся на проспекте Ленина в границах ул. 13 Гвардейской и ул. Пражской, а также в границах ул. Пражской и ул. 7 Гвардейской; на ул. 13-й Гвардейской; ул. Гагарина; ул. Коммунистической; ул. Мира; ул. Порт-Саида; ул. Пражской; ул. Симбирцева; на набережной им. 62 Армии, а также на местном проезде от ул. Калинина.

Фото Геннадия Гуляева