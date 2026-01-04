Троицу лосей, лихо перескочивших дорогу, сняли волгоградцы на видео

В Волгоградской области сняли на видео троицу лосей, перебегавших дорогу. Кадрами с «великанами», лихо перемахнувшими через проезжую часть, поделились читатели ИА «Высота 102».
Как рассказала информагентству автор видео Любовь Дымова, встреча с лосями состоялась в Алексеевском районе Волгоградской области сегодня, 4 января.
– Вот такие красавцы живут у нас в Алексеевском районе, – поделилась волгоградка.
На уточняющий вопрос, не испугала ли ее эта встреча, Любовь с улыбкой ответила:
– Нет, не страшно. В заповедной зоне живем. И они [лоси] нас тоже не боятся.
Видео: Любовь Дымова