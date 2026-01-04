Следователи Волгоградской области подготовят доклад о расследовании гибели 15-летнего школьника в новогоднюю ночь в селе Завязка Киквидзенского района. Трагедия привлекла внимание главы СК России после публикации на сайте ИА «Высота 102» 4 января.

Напомним, по не подтвержденным данным, 15-летний Антон (имя изменено, – Прим.ред.) вечером 31 декабря отправился на дискотеку, однако в новогоднюю ночь дома так и не появился. В результате поисков тело мальчика было обнаружено с признаками переохлаждения.

По данным источников ИА «Высота 102», официально не подтвержденных, находясь на дискотеке, подростки употребляли алкоголь. Поздно вечером 31 декабря друзья привели мальчика к по месту жительства, но не стали передавать родителям. По каким-то причинам подросток ушел в сторону от отчего дома и замерз насмерть.

– По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело. Глава СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах, – сообщили в Центральном аппарате СК России.