



В Волгоградской области возобновлено электроснабжение более 50% потребителей, оставшихся без света из-за снежной бури ночью 4 января. По информации филиала Россети-Юг - Волгоградэнерго, к этому часу работы завершены уже в Городищенском, Еланском, Жирновской, Ленинском и Николаевском районах.

– Одновременно специалисты отрабатывают точечные заявки от бытовых потребителей. Восстановительные мероприятия продолжатся до полного устранения всех последствий непогоды на энергообъектах, – сообщают в ресурсоснабжающей компании.

В Волгоградской области ликвидацией последствий непогоды занимаются 131 специалист и 45 единиц спецтехники.

Оставлять заявки жители региона могут по номерам контакт-центра 8-800-220-0-220 или 220 для мобильных устройств.