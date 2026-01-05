Желтый уровень погодной опасности объявлен в Волгограде и области

Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности в Волгоградской области из-за двух природных явлений – тумана и гололедно-изморозевых отложений.

По данным синоптиков, плохая видимость в регионе прогнозируется ночью и утром 6 января. А предупреждение по гололедно-иморозевым отложениям, налипанию мокрого снега на провода и деревья будет действовать до 18:00 мск 8 января.

Напомним, что ночью 5 января в регионе начался снегопад, который перешел в ледяной дождь. На дорогах и пешеходных тротуарах образовалась ледяная корка, на борьбу с которой вышли коммунальные и дорожные службы.

На движение общественного транспорта в областном центре стихия не повлияла.





