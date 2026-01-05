Медиаторов привлекут при рассмотрении дел о разводах в России

Споры между супругами в России будут рассматривать с участием нейтрального посредника – медиатора. Такая информация содержится в утвержденном правительством плане по реализации семейной и демографической политики в РФ, сообщает ТАСС.

Процедура медиации, как утверждается, будет обязательна к применению в рамках досудебного урегулирования семейных споров, особенно с участием детей.

Соответствующие изменения планируют внести в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

На время работы медиатора с семьей судебный спор будет приостановлен.

Пока уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который будет регулировать применение этой процедуры в России, не определен. Планируется и создание единого реестра медиаторов.

Инициативу планируют реализовать в 2026-2027 годах.

