Курортный Санья в Китае и Волгоград свяжут прямыми рейсами





Прямое авиасообщение свяжет Волгоград и город Санья в Китае. Такими планами с «Россия 1» поделился замдиректора управления по развитию туризма Саньи Чжан Хао.

Город-герой на Волге войдет в число пяти городов России, которые будут связаны в 2026 году прямыми рейсами с островом Хайнань.

– Сейчас открыто 11 авиамаршрутов, соединяющих Санью напрямую с 10 российскими городами. В новом 2026-м году мы продолжим активно развивать российское направление, и планируем запустить из Саньи рейсы в Тюмень, Иркутск, Пермь, Челябинск и Волгоград, – цитирует спикера федеральный телеканал.

О сроках на сегодня не сообщается.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о возросшем интересе волгоградцев к отдыху в Китае.