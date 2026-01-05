Угрозу атак БПЛА 5 января сняли в Волгоградской области спустя 13 часов

В Волгоградской области утром 5 января отменили угрозу беспилотной опасности, которая была объявлена накануне в 17:01 мск. Сообщения с оповещениями об отбое воздушной опасности начали поступать на телефоны жителей региона от единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 06:00 мск 5 января.

Отметим, что 4 января Росавиация в целях безопасности вводила план «Ковер» в аэропорту города Волгограда. По сообщению Минобороны, в регионе было сбито 3 БПЛА.





