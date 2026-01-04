14 рейсов на прилет и вылет задерживают в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда в связи с ограничениями Росавиации к вечеру 4 января массово задерживают рейсы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на справочную службу воздушной гавани, по данным на 18.30 мск в «Сталинграде» откладывается вылет шести рейсов и прилет восьми.

Так, в частности, со значительной задержкой в Волгограде ожидают четыре рейса из Москвы, два из Санкт-Петербурга, по одному из Саратова и Новосибирска.

С двухчасовой задержкой, предположительно, вылетит самолет в столицу – расчетное время на текущий момент 19.00 мск. В Санкт-Петербург вылет также сдвигается уже на два часа – с 18.20 на 20.10.

Вылет еще трех самолетов в Шереметьево из Волгограда состоится в лучшем случае с трехчасовым опозданием.