Расследования

Отпинавший на пляже чужого пса житель Волгограда предстал перед судом

Расследования 20.02.2023 13:49
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20.02.2023 13:49


Тракторозаводский районный суд взыскал с жителя Волгограда 61 тысячу рублей в качестве компенсации расходов на лечение собаки и морального вреда. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, в судебном заседании исследовались события, которые произошли 13 августа 2022 года на берегу реки Ахтуба. 

Одна семья отдыхала на природе со своей собакой – джеком-расселом-терьером. Питомец бегал без поводка, а, когда семья собралась уезжать, к речке подъехал автомобиль, где находилась собака  породы кавалер–кинг–чарльз–спаниель. Когда ее хозяева вышли из машины, к ним подбежал джек-рассел, после чего владелец спаниеля ударил животное ногой. 

Из-за удара у маленькой собачки произошел разрыв печени, а ветеринарам еле удалось остановить кровотечение. Питомец выжил только в результате длительного лечения и переливания крови. Затраты на лечение животного и компенсация морального вреда стали предметом иска, который подала в суд хозяйка животного. 

Владелец спаниеля в суде утверждал, что джек-рассел вел себя агрессивно и пытался атаковать его пса и он вынужден был выставить ногу, чтобы защитить своего питомца. Его супруга пыталась убедить суд, что джек-рассел лишь ударился о ногу ее мужа. 

Вместе с тем заключением ветеринарного врача установлено, что  все имеющиеся у животного повреждения локализованы в правой части  живота, что исключено при описываемых свидетелем и ответчиком обстоятельствах.

Кроме того, в ходе процессуальной проверки по жалобе хозяйки джек-рассела,  ответчиком были даны показания о том, что он нанёс удар собаке, а не выставлял ногу.

При этом в ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения доводы ответчика о том, что собака истца собиралась проявить агрессию к его животному.

Суд также учел, что порода джек-рассел–терьер не принадлежит к опасным породам. При этом его хозяева находились за пределами населенного пункта, поэтому не допустили нарушений при выгуле животного без поводка. 

По решению суда, вступившему в законную силу, владелец спаниеля должен будет выплатить 41 958 рублей, которые были потрачены на лечение собачки, а также компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.

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