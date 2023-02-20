Отпинавший на пляже чужого пса житель Волгограда предстал перед судом

Тракторозаводский районный суд взыскал с жителя Волгограда 61 тысячу рублей в качестве компенсации расходов на лечение собаки и морального вреда. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Екатерина Вальковская, в судебном заседании исследовались события, которые произошли 13 августа 2022 года на берегу реки Ахтуба.

Одна семья отдыхала на природе со своей собакой – джеком-расселом-терьером. Питомец бегал без поводка, а, когда семья собралась уезжать, к речке подъехал автомобиль, где находилась собака породы кавалер–кинг–чарльз–спаниель. Когда ее хозяева вышли из машины, к ним подбежал джек-рассел, после чего владелец спаниеля ударил животное ногой.

Из-за удара у маленькой собачки произошел разрыв печени, а ветеринарам еле удалось остановить кровотечение. Питомец выжил только в результате длительного лечения и переливания крови. Затраты на лечение животного и компенсация морального вреда стали предметом иска, который подала в суд хозяйка животного.

Владелец спаниеля в суде утверждал, что джек-рассел вел себя агрессивно и пытался атаковать его пса и он вынужден был выставить ногу, чтобы защитить своего питомца. Его супруга пыталась убедить суд, что джек-рассел лишь ударился о ногу ее мужа.

Вместе с тем заключением ветеринарного врача установлено, что все имеющиеся у животного повреждения локализованы в правой части живота, что исключено при описываемых свидетелем и ответчиком обстоятельствах.

Кроме того, в ходе процессуальной проверки по жалобе хозяйки джек-рассела, ответчиком были даны показания о том, что он нанёс удар собаке, а не выставлял ногу.

При этом в ходе рассмотрения дела не нашли своего подтверждения доводы ответчика о том, что собака истца собиралась проявить агрессию к его животному.

Суд также учел, что порода джек-рассел–терьер не принадлежит к опасным породам. При этом его хозяева находились за пределами населенного пункта, поэтому не допустили нарушений при выгуле животного без поводка.

По решению суда, вступившему в законную силу, владелец спаниеля должен будет выплатить 41 958 рублей, которые были потрачены на лечение собачки, а также компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей.