







В Котовском районе Волгоградской области выявили фантомную площадку ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора,

по данным системы «Меркурий» установлено, что на производственной площадке от 30 голов крупного рогатого скота, поступивших без сопроводительных документов, было получено 10 тонн говяжьей замороженной печени, которая в дальнейшем была направлена в адрес предприятия Свердловской области.





Кроме того, путем объединения записей в журнале производственной площадке ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» из 20 кг сливочного масла производства ООО «Молпак» (Тульская область) и 40 тонн сливочного масла неизвестного происхождения, введенного в оборот по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, в Саратовскую область уехала партия из более чем 40 тонн сливочного масла.





Однако при посещении площадки инспекторы ведомства установили, что ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» деятельность по указанному в системе «Меркурий» адресу не осуществляет.





Для предотвращения введения в оборот потенциально небезопасной подконтрольной продукции площадка ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» исключена из ФГИС «Меркурий» ей присвоен статус «Фантомная площадка». Регистрация уполномоченного лица приостановлена, пояснили в ведомстве.





А в адрес правоохранительных органов, в налоговую службу, в прокуратуру Волгоградской области и территориальные Управления Россельхознадзора направлены соответствующие заявления.



