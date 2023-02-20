Расследования 20.02.2023 10:41
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20.02.2023 10:41
В Котовском районе Волгоградской области выявили фантомную площадку ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора,
по данным системы «Меркурий» установлено, что на производственной площадке от 30 голов крупного рогатого скота, поступивших без сопроводительных документов, было получено 10 тонн говяжьей замороженной печени, которая в дальнейшем была направлена в адрес предприятия Свердловской области.
Кроме того, путем объединения записей в журнале производственной площадке ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» из 20 кг сливочного масла производства ООО «Молпак» (Тульская область) и 40 тонн сливочного масла неизвестного происхождения, введенного в оборот по бумажному ветеринарному сопроводительному документу, в Саратовскую область уехала партия из более чем 40 тонн сливочного масла.
Однако при посещении площадки инспекторы ведомства установили, что ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» деятельность по указанному в системе «Меркурий» адресу не осуществляет.
Для предотвращения введения в оборот потенциально небезопасной подконтрольной продукции площадка ООО «Торгово-Промышленная фирма «ВГК» исключена из ФГИС «Меркурий» ей присвоен статус «Фантомная площадка». Регистрация уполномоченного лица приостановлена, пояснили в ведомстве.
А в адрес правоохранительных органов, в налоговую службу, в прокуратуру Волгоградской области и территориальные Управления Россельхознадзора направлены соответствующие заявления.
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