В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителя

Происшествия 20.02.2023 10:07
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20.02.2023 10:07
Авария с участием трех автомобилей произошла в Дзержинском районе Волгограда накануне в девять вечера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Мерседес-Бенц С200» под управлением 37-летнего водителя, двигаясь по 3-й Продольной магистрали, на ул. Ангарской врезался в «Ниссан Премьера», припаркованный на краю проезжей части.
25-летний водитель иномарки в это время стоял у капота своей машины.
После столкновения с «Ниссаном» «Мерседец Бенц» протаранил еще и «Ладу Приору», которой управлял 21-летний водитель. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» доставлен в медицинское учреждение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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