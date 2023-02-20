В Волгограде «Мерседес Бенц» протаранил два автомобиля и сбил водителя









Авария с участием трех автомобилей произошла в Дзержинском районе Волгограда накануне в девять вечера. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, «Мерседес-Бенц С200» под управлением 37-летнего водителя, двигаясь по 3-й Продольной магистрали, на ул. Ангарской врезался в «Ниссан Премьера», припаркованный на краю проезжей части.





25-летний водитель иномарки в это время стоял у капота своей машины.





После столкновения с «Ниссаном» «Мерседец Бенц» протаранил еще и «Ладу Приору», которой управлял 21-летний водитель. В результате ДТП водитель автомашины «Ниссан» доставлен в медицинское учреждение.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области